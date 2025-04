Wobei das musikalisch beginnt und endet. Beim Hamburger A-Capella-Musikkabarett-Quartett LaLeLu – bei dem die älteren weißen Männer auch drei zu eins in der Mehrheit sind – schon deswegen, weil sie im Lustspielhaus ihr 30-jähriges Bestehen mit einem Best-of feiern. Dazu kann man nur den Titel ihres vorigen Programms zitieren: „Alles richtig gemahct“ (4. April). Ein reines, auch schon seit 25 Jahren tourendes Männer-Quartett beschließt ebendort den Monat. Dass dabei nicht gesungen, sondern „Klassiker“ (so der Programmtitel) auf „richtigen“ Instrumenten gespielt werden – soll heißen Rock- und Pop-Hits auf Blockflöte, Kontrabass und akustischer Gitarre –, verrät schon der „Bandname“: Wildes Holz (30. April).

Bleiben wir beim musikalischen Humor: Zur Schlagertherapie haben sich mit Thomas Gansch, Sebastian Fuchsberger, Leonhard Paul und Michael Hornek vier österreichische Top-Musiker und -Spaßvögel zusammengetan. Sie versprechen einen Abend, bei dem es zurück in die vermeintlich heile Welt der Fünfziger- bis Siebzigerjahre geht und „Politik, Florian Silbereisen, Helene Fischer und Andreas Gabalier draußen bleiben müssen!“. (8. April).

Weil das schon wieder vier alte weiße Wiener Männer sind, hat das Lustspielhaus tags darauf mit Malarina ein Korrektiv auf den Spielplan gesetzt. Die Gewinnerin des Salzburger Stiers, des Österreichischen Kabarettpreises wie des Deutschen Kleinkunstpreises spielt virtuos mit ihrem Kabarett-Minderheiten-Status als Frau mit Migrationshintergrund. Jongliert dabei mit Vorurteilen und gibt den Nationalisten aller Länder ordentlich eins auf die Nase, ohne dass sie es so recht merken (9. April).

Reihum sind dann erst einmal wieder altgediente Kerle wie der Kabarett-Literat Horst Evers (am 26. April im Lustspielhaus, mit dem neuen Buch „Zu faul zum Nichtstun“ im Gepäck) oder Viva-Veteran Nilz Bokelberg (Lustspielhaus, 27. April) an der Reihe. Allen voran im Lustspielhaus der Miterfinder und Veteran des Typenkabaretts Sigi Zimmerschied. In seinem neuen Programm „Kein Thema – Eine deutsche Antwort“ spielt er den Coach, Influenzer und Mini-Macchiavelli Heini Himmerl, der seine Klienten so lange ins Unglück manipuliert, bis das Schicksal zurückschlägt (Premiere am 10. April, dann bis zum 12., vom 16. bis 18., vom 23. bis 25. April sowie am 8. und 10. Mai).

Dialog oder Disput? Max Uthoff trifft sich im Leo17 zum Generationengespräch mit seiner Tochter Toni. (Foto: Frank Hof)

Im Schlachthof gibt sich Ecco Meinecke sarkastisch pragmatisch: „Future – Muss ja!“, heißt das neue, fünfte Solo-Programm des kabarettistisch-musikalisch-künstlerischen Tausendsassas. Für das er sogar eine neue Form ankündigt: „Kein klassisches Kabarett, aber auch keine Comedy. Ich nenne es Getup-Standup“. Ein neues Format hat auch „Anstaltsleiter“ Max Uthoff für sich entdeckt: Er tritt bei „Einer zu viel“ im Leo17 erstmals mit seiner Tochter Toni auf. Ein im Untertitel mit „40 Jahre Unterschied. Gen X und Gen Z. Nutella mit oder ohne Butter“ umschriebenes Experiment, das sich an die wichtigen Fragen wagt: Was lässt sich leichter verhüten, Kinder oder Klimawandel? Und wie wird man einen alten, weißen Mann los, wenn der die Miete zahlt?

Dem TV-kompatiblen Kabarett hat sich der Ostfriese Andy Strauß seit 20 Jahren konsequent entzogen und ist dafür dem Poetry-Slam treu geblieben. Nun gibt er im Vereinsheim aber doch seine München-Premiere mit einem kompletten Solo-Programm: „Inhalte hinhalten“ heißt es vieldeutig. Er verspricht, dass es auch ballert.