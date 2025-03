Was läuft in München im Kabarett?

Von Oliver Hochkeppel

Nach der Wahl ist im Kabarett offensichtlich erst einmal eine politische Atempause angesagt. Eher ist Musik Trumpf, wie gerade schon bei Martin Schmitt und Helge Schneider. Und natürlich wird das auch für Götz Alsmann und seine Band gelten, wenn der „König des deutschen Schlagerjazz“ sich „bei Nacht“ (so der Programmtitel) swingend durch die Kammerspiele singt (15. März).

Musiker steht – neben Kabarettist – auch als Berufsbezeichnung im Wikipedia-Eintrag zu Michl Müller. Wobei ein bisschen Singen normalerweise alles ist, was der Unterfranke, der mit der Fastnacht in Franken (und der gleichnamigen BR-Sendung) bekannt und groß geworden ist, musikalisch in seine Programme einbaut. So werden nicht scharfe Satiren, sondern Szenen aus und Scherze über das alltägliche Leben auch sein neues Programm „Limbo of Life“ im Lustspielhaus prägen.

Eher unpolitische Stand-up-Comedy ist die Domäne von Markus Barth. Trotzdem ist der Kölner nicht mit seinem Berliner Namensvetter Mario zu verwechseln. Nicht nur wegen des Dialekts, sondern auch, weil die Palette des ehemaligen Gag-Schreibers für die „Wochenshow“ dann doch etwas breiter ist. Was man im Schlachthof bei seinem neuen Programm „Pures Gold“ überprüfen kann (22. März).

Apropos „Wochenshow“: Durch sie wurde der Schweizer Marco Rima in Deutschland populär. Vor allem als körperbetonter Slapstick-Komiker und begnadeter Grimassen-Schneider, nicht wegen politischen Kabaretts – obwohl Rima während der Corona-Zeit einen Ausflug in die Politik machte und sich – vergeblich – in den Schweizer Nationalrat wählen lassen wollte. Sein in der Heimat bereits abgespieltes Programm „Ich weiß es nicht“ hat jetzt ebenfalls im Schlachthof München-Premiere (13. März).

Typisch für das Schräge und Exaltierte, das große Teile der Schweizer Kleinkunst von Franz Hohler bis zu den Les Reines Prochaines oder Ohne Rolf immer ausmachte, sind auch Rimas Landsleute Starbugs Comedy. Das Trio kreuzt Comedy mit Artistik und Tanz, war dementsprechend schon mit dem Zirkus Knie auf Tour und hat bereits mehr als 20 Programme buchstäblich im Kreuz. Das neueste namens „Showtime!“ präsentieren sie jetzt im Leo 17 (28. März).

Der Mainzer Alleskönner Tobias Mann kommt mit „Real/Fake“ ins Lustspielhaus. (Foto: Thomas Klose)

Immerhin sind da noch zwei Deutsche, die Comedy seit jeher politisch anzureichern verstehen. Einmal der Mainzer Alleskönner Tobias Mann, der im Lustspielhaus sein neues, achtes Programm „Real/Fake“ zeigt, das wohl schon vom Titel her gesellschaftskritisch sein dürfte. Und dann der Till Reiners-Intimus Moritz Neumeier, der „Was soll passieren“ zwar nicht als Premiere, aber dafür erstmals in den Kammerspielen (28. März) und im Leo 17 (29. März) spielt.

Alles in allem müssen es wieder einmal die mit Wahl und Regierungsbildung knapp vorangeschrittenen Österreicher rausreißen. Allen voran Florian Scheuba. Der 59-jährige Wiener ist in seiner Heimat Begründer und Speerspitze eines investigativen Kabaretts. Als Solist wie im Ensemble, etwa mit den Staatskünstlern, hat er schon Skandale aufgedeckt und ausgelöst.

Da verwundert es nicht, dass er sich für das neue Programm „Sag du, Florian – was ist jetzt schon wieder?!“ mit dem Namensvetter Florian Klenk zusammengetan hat. Der ist kein Kabarettist, sondern Chefredakteur der Wiener Stadtzeitung Falter und bereits mehrfach für seine journalistische Aufdeckungsarbeit ausgezeichnet. Ein Talk also, der im Lustspielhaus einen außergewöhnlichen Realitätscheck mit hohem Unterhaltungsfaktor verspricht (12. März).

Ganz anders, aber nicht weniger sehenswert geht es dort tags darauf Berni Wagner an. Der aktuelle Träger des österreichischen Kabarettpreises ist mit der Deutschland-Premiere von „Monster“ am 13. März aber schon lange ausverkauft. Genau wie die Neues-Wienerlied-Pioniere 5/8erl in Ehr’n am 22. März mit ihrer München-Premiere von „Burn On!“. Bleiben noch die Erfinder des KopfKinoKabaretts BlöZinger, deren wieder einmal grandioses Programm „Zeit“ unbedingt zu empfehlen ist (28. März).