Den Auftakt macht am 22. Januar Deutschlands erfolgreichster Ex-Kleinkünstler: Marc-Uwe Kling hat als nahezu unschlagbarer Poetry-Slammer und als Musikkabarettist angefangen, bevor er mit seinen Känguru-Büchern und -Filmen, SF-Romanen und Kinderbüchern zum Literaturstar wurde. Der Mann, der so ungern reist, kommt jetzt mal wieder live nach München. In den Kammerspielen liest er aus seinem neuesten Streich, der brandneuen Graphic Novel „Normal & die Zero Heroes“. Begleitet vom Zeichner Florian Biege, vom Co-Autor Jan Cronauer, von auf die Leinwand geworfenen Zeichnungen und passenden Sounds.

Nachruf auf Kabarett-Betreiber Günter Knoll : Rankhilfe für Machtschattengewächse Günter Knoll holte Ottfried Fischer zum Kabarett und bot Harald Schmidt eine erste Bühne. Nun ist der Begründer von Hinterhoftheater, Schlachthof und Freiheizhalle gestorben. Von Oliver Hochkeppel

„Fast wie ein Film, aber nicht so stressig, weil sich die Bilder nicht bewegen. Dafür witziger“, sagt Kling. Nicht zuletzt, weil er davor, danach und dazwischen, absolut Neues vom Känguru präsentiert, was die Fans besonders elektrisiert. Entsprechend ausverkauft ist der Abend allerdings bereits.

Tags darauf türmen sich die Premieren geradezu. Im Lustspielhaus zu Gast ist die fränkische Antwort auf – ja auf was eigentlich? Schwer zu sagen bei Gankino Circus, der einzigartigen Schnittstelle zwischen Indie-Pop, Weltmusik, Dada-Theater und Comedy. Im neuen Programm versprechen sie jedenfalls „Das Gegenteil von Rock ’n’ Roll“.

„Das Gegenteil von Rock ’n’ Roll“: Gankino Circus aus Franken kommen ins Lustspielhaus (Foto: Gregor Wiebe)

Drüben im Schlachthof ist gewissermaßen ein oberbayerisches Pendant zu sehen: Jürgen Kirners Couplet AG, laut Selbstdarstellung „das dienstälteste Musikkabarett-Ensemble Bayerns“, spielt seine „Favoriten“ (so der schlichte Programmtitel) aus 30 Jahren.

Eine Veteranin ist auch Simone Solga, das im Westen bekannteste Kabarett-Gesicht des Ostens, schon wegen ihrer Zeit im Ensemble der Lach- und Schießgesellschaft. „Ist doch wahr!“, verkündet sie mehrdeutig bei der München-Premiere ihres neuen Bühnen-Solos im Künstlerhaus.

Lange ausruhen kann man sich nach dieser Qual der Wahl am 23. – gemeint ist das Kabarett im Januar, nicht die Politik im Februar – nicht. Am 27. lässt im Lustspielhaus ein illustres Ensemble mit Simon Pearce, Stefan Murr, Kathrin Anna Stahl, Annette Lubosch, Ian Chapman und Sandra Hollstein im Lustspielhaus die Revue „München, du machst mich fertig“ vom Stapel. Ein (laut Ankündigung) „vogelwilder musikalischer Streifzug durch das bayerische Lebensgefühl“.

Der Januar klingt am 31. mit den ewigen Jury-Favoriten (und trotzdem alle mitreißenden) Wiebke Eymess und Fridolin Müller alias Das Geld liegt auf der Fensterbank Marie im Lustspielhaus aus. Und mit einem der ältesten Nachwuchswettbewerbsgewinner, dem 54-jährigen, frisch gebackenen Scharfrichterbeil-Preisträger Henning Schmittke im Schlachthof. Er macht Kabarett gegen den Trend: „Es ist nicht alles so scheiße wie du denkst“ heißt die das Gute statt das Schlechte suchende Show zu seinem gleichnamigen Buch.

Abschließend sei kurz angedeutet, dass es im Februar erst richtig zur Sache geht. Da stehen dann schon früh keine Geringeren als Claus von Wagner, Matthias Egersdörfer und Martina Schwarzmann in den Startlöchern.