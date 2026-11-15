1956 von Sammy Drechsel und Dieter Hildebrandt gegründet, wurde die Lach- und Schießgesellschaft dank ihres Ensembles und dessen Fernsehpräsenz schnell zur bekanntesten Kabarettbühne Deutschlands. Was „der Laden“, wie die Institution von ihren Machern und Freunden genannt wurde, bis heute geblieben ist. Obwohl es mehrere existenzbedrohende Krisen gab: 1972 war erstmals Schluss, bis sich 1976 herausgestellt hatte, dass auch die sozialliberale Koalition Kabarett nicht überflüssig machte.

Anno 2000 war die Lach- und Schießgesellschaft erstmals so gut wie bankrott, die Rettung kam durch die Umwandlung zur GmbH und die Berufung von Till Hofmann zum Geschäftsführer. Danach hat das Haus mit seinen Ensembles und dem weitgehend bewahrten Charakter als Bühne des politischen Kabaretts seinen Nimbus lange erhalten – auch wenn die zuletzt 108 Zuschauerplätze schon lange nicht mehr für die großen Premieren reichten. Als sich die Gesellschafter 2021 zerstritten, kam – von Corona befördert – etappenweise das vorübergehende Aus: Ein schleppender Umbau mit wechselnden Geschäftsführer und immer weniger Veranstaltungen führte 2023 in den Konkurs.

Nach dem Auszug aus der angestammten Heimat in der Schwabinger Ursulastraße hat Geschäftsführer Till Hofmann die Münchner Lach- und Schießgesellschaft in die Räume schräg gegenüber verlegt: ins Tams-Theater. Foto: Oliver Hochkeppel

Zwar wurde die Gesellschaft neu gegründet, samt eines von Alt-OB Christian Ude gegründeten Rettungsvereins („Die Laden-Hüter“). Doch im Stammhaus an der Ecke Haimhauser-/Ursulastraße war man nur noch gelegentlicher, schließlich unerwünschter Untermieter. 2025 wurde die Lach- und Schießgesellschaft dann wieder von Till Hofmann übernommen, der sie im „Fat Cat“, genauer im ehemaligen Kleinen Konzertsaal des Alten Gasteigs, neu etablierte. Und sie nun, nach dem Ende des dortigen Interims, als Partner des Tams in deren Raum zurück nach Schwabing geführt hat, schräg gegenüber der alten Heimat. Mit 70 Plätzen und wechselnden Zeiträumen wird das eine wirtschaftliche Herausforderung. Aber die Zuneigung der Münchner ist dem „Laden“ ebenso sicher wie der vieler Kabarettisten. Etliche hatten in der Zeit der Schließung gemerkt, dass sie in München sonst keine Bühnenheimat haben.

Lach- und Schießgesellschaft im Tams, Haimhauserstraße 13a, Kartentelefon 089/344974, lachundschiess.de

Lustspielhaus

Das Lustspielhaus in Schwabing ist eine der ersten Kabarettadressen der Stadt. Foto: Oliver Hochkeppel

Über die Lach- und Schießgesellschaft nebenan wurden Bücher geschrieben und Filme gedreht. Zum Lustspielhaus gibt es nicht einmal einen Wikipedia-Eintrag. Dabei hat das größere und edlere Lustspielhaus der berühmteren kleinen Schwester eigentlich seit Langem den Rang abgelaufen, jedenfalls was die Prominenz der Auftretenden und die Publikumszahlen angeht. Aber es kann halt auch erst auf 30, nicht auf 70 Jahre zurückblicken. Das Hinterhaus der Occamstraße 8 war ursprünglich als Lagerraum und -keller der Gastronomie im Vorderhaus, dem heutigen Vereinsheim, errichtet worden. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dann eines der damals fast 100 Münchner Kinos daraus, die „Occam-Lichtspiele“, die dann als „Studio für Filmkunst“ zu einem der ersten wichtigen Filmkunst-Kinos wurden.

Nach dessen Ende 1970 gaben sich die Betreiber wechselnder Live-Clubs die Klinke in die Hand, bis die Brauerei schließlich 1990 Wolfgang Nöth und Bruno Jonas den Zuschlag gab, ihren Traum von einer Varieté-Kabarettbühne nach den Vorbildern der Zwanziger- und Dreißigerjahre zu verwirklichen. Weil Nöth stark damit ausgelastet war, aus den aufgelassenen Pfanni-Werken den Kunstpark Ost zu machen, kam Till Hofmann ins Spiel, sich um das neue Haus zu kümmern. Mit aufwendigen Revue-Eigenproduktionen und einem immer zeitgemäß mit Kabarett, Comedy und Musik gemischten Programm hat er das Lustspielhaus zu einer der führenden Kleinkunstbühnen Deutschlands gemacht.

Lustspielhaus, Occamstraße 8, Kartentelefon 089/344974, lustspielhaus.de

Vereinsheim

Das Vereinsheim ist der interne Treffpunkt der Künstler nach ihren Vorstellungen im Lustspielhaus und der Lach und Schieß. Aber sie ist auch ihre herausragende Probe-, Lese- und Talentbühne (hier Norbert Bürger, David Lindermeier und David Hufnagel). Foto: Oliver Hochkeppel

Insgeheim kann das Vereinsheim auf sich als eine der ältesten Kleinkunstbühnen Münchens verweisen: 1952 gründete hier in der Occamstraße 8 (dem Vorderhaus des Lustspielhauses) Gisela Jonas ihr „Bei Gisela“, in seiner Zeit wohl der verruchteste Nachtklub der Stadt. Denn die „Schwabinger Gisela“ sang mit ihrer dunklen, rauchigen Stimme auch Chansons mit schlüpfrigen Texten, am berühmtesten ihr dreimal vor Gericht verhandeltes „Der Nowak lässt mich nicht verkommen“. Am Klavier wurde sie von jungen Männern wie Udo Jürgens oder später Konstantin Wecker begleitet, die für eine warme Gulaschsuppe spielten. Die kochte in der kleinen Küche ein gewisser Gerd Käfer – dessen Feinkostimperium heute auch weit über München hinaus bekannt ist.

Bis 1974, als Gisela Jonas mit ihrem Mann in dessen Heimat Südtirol zog, frequentierte Prominenz von Leonard Bernstein, Juri Gagarin oder Teddy Kennedy bis zu Franz Josef Strauß offen wie heimlich dieses besondere Etablissement. Danach driftete es in die von raschen Namens- und Pächterwechseln bestimmte Banalität der Schwabinger Gastronomie ab. Bis es 2004 vom Kleinkunst-Mogul Till Hofmann übernommen und zum „Vereinsheim“ wurde. Seither ist es – in memoriam des „FC Schmiere“ der Lach- und Schießgesellschaft – die Fußballkneipe der hiesigen Kabarettszene und ihr interner Treffpunkt nach den Vorstellungen. Aber auch ihre herausragende Probe-, Lese- und Talentbühne. Wovon unter anderem die zwischen 2012 und 2024 hier produzierte BR-Sendung „Vereinsheim Schwabing“ und die aktuellen Mixed-Shows „Schwabinger Schaumschläger Show“ und „Blickpunkt Spot“ zeugen.

Vereinsheim, Occamstraße 8, Kartentelefon 089/344974, Kneipe 089/330886, vereinsheim.net

Wirtshaus im Schlachthof

Sie sind die Gesichter der Kabarettsendung „Schlachthof“, die einmal im Monat vom Bayerischen Fernsehen ausgestrahlt wird: Michael Altinger (li.) und Christian Springer. Seit 13 Jahren moderieren sie die Satiresendung aus dem Wirtshaus. Foto: Oliver Hochkeppel

In Franz Xaver Bogner Kultserie „Zur Freiheit“ von 1987/1988 wird die abgewirtschaftete Schlachthofwirtschaft durch Paula (Ruth Drexel) wieder zum Erfolg gebracht und von ihrem Sohn Hanse (Robert Giggenbach) auch zu einem Kulturort gemacht. Was nach dem Ende der Serie mit dem Drehort auch tatsächlich passierte: Dank des ebenfalls mitspielenden Ottfried Fischer, der dort Kabarett und ab 1996 den BR-Dauerbrenner „Ottis Schachthof“ installierte. Und dank Hinterhoftheater-Betreiber und Kleinkunst-Impresario Günter Knoll, der bis 2006 Programm und Gastronomie leitete.

Seither ist die Familie Kraft am Ruder, und „der Schlachthof“ mit seinen drei Veranstaltungsräumen ein Münchner Fixpunkt eines vielfältigen Kleinkunst- und Musikprogramms. Künstler, die aus den verschiedensten Gründen selten oder nicht auf den anderen Münchner Bühnen zu sehen sind, haben hier ein Zuhause. Kabarettisten wie Comedians jeglicher Couleur, aufstrebende ebenso wie etablierte, finden den für sie geeigneten Raum, von der kleinen „Kuhbar“ über das „Ox“ bis zum großen Saal. Besonders Bayerisches passt sich perfekt und dementsprechend oft ins Ambiente ein.

Wirtshaus im Schlachthof, Zenettistraße 9, Telefon 089/72018264, im-schlachthof.de

Theater im Fraunhofer

Heute hat sich das Programm im Theater im Fraunhofer neben Kabarett und Musik auch der komischen Literatur und interdisziplinären Experimenten geöffnet. Foto: Oliver Hochkeppel

Noch Anfang der Siebzigerjahre konnte man die Humor-Reisenden an zwei Händen abzählen, erst mit dem Niedergang des Ensemblekabaretts folgte der auch zahlenmäßig rasante Aufstieg der Solo-Kabarettisten, der die Bühnen in Gastspielhäuser verwandelte. In München entstanden in dieser Zeit mehrere Kabarett-Spielorte, die noch heute bestehen, sich aber unter dem Konkurrenzdruck des Hofmann-Imperiums und mit dem wechselnden Zeitgeist ausdifferenziert und spezialisiert haben.

So war das 1974 von Beppi Bachmaier eröffnete „Theater im Fraunhofer“ zunächst eine Art kabarettistisch verlängerter Arm von Liedermacherbühnen wie dem „Song Parnaß“, der „Liederbühne Robinson“ oder dem „Musikalischen Unterholz MUH“. Fredl Fesl wurde hier wie dort groß, eine Gabi Lodermeier wohnte gar eine Zeit lang neben der Bühne. Die „Fraunhofer Volksmusiktage“ zeugen noch heute vom musikalischen Ansatz. Mit Premieren und wochenlangen Gastspielen von Sigi Zimmerschied oder Jörg Hube mit seinen „Herzkasperl“-Programmen wurde die Bühne aber auch zum Hort des Typen- und Schauspielerkabaretts.

Heute hat sich das von Martin Jonas gestaltete Programm neben der Musik auch stark der (komischen) Literatur, historischen Programmen und interdisziplinären Experimenten geöffnet. Bespielt wird neben dem Theatersaal im Hinterhaus auch regelmäßig die „Kulisse“, also der Vorderraum. Und nicht zuletzt das Gasthaus selbst.

Theater im Fraunhofer, Fraunhoferstraße 9, Kartentelefon 089/267850, fraunhofertheater.de

Drehleier

Klassisches Kabarett gibt es auch in der Drehleier, vor allem aber haben Künstler des Impro-Theaters, der Burleske und des Varietés hier eine Bühne. Foto: Oliver Hochkeppel

Die 1976 von Werner Winkler in der Balanstraße eröffnete „Drehleier“ hatte anfangs – schon wegen personeller Verflechtungen und wie der Name verrät – einen ganz ähnlichen Ansatz wie das Fraunhofer. Neben Gitarristen wie Sigi Schwab und anderen (einem Steckenpferd Winklers) waren hier ein früher Konstantin Wecker, die damals noch ganz unbekannte Band Bap, die noch sehr politische Erste Allgemeine Verunsicherung, die Biermösl Blosn, ein Ringsgwandl oder auch die Berliner Drei Tornados zu sehen. Eine Besonderheit war fast 30 Jahre lang das hauseigene „Variete Spectaculum“, eine vogelwilde Revue mit Winkler in vorderster Front.

Auch noch lange nach 1997, nachdem man eine Ecke weiter in den Haidhausener Bürgersaal (zuletzt Heimat des HAI) in die Rosenheimer Straße umgezogen war. Klassische Wortkabarett-Premieren und -Gastspiele wurden nicht vernachlässigt, aber nach und nach seltener. Dafür verlegte sich Winkler stark auf Impro-Theater, Burleske und Varieté. Was seit 2021 ganz in seinem Sinne von Manuela Hoffmann weitergeführt wird. Freilich wieder mit klassischen Kabarettanteilen: Die Lach- und Schießgesellschaft fand in der Drehleier zwischenzeitlich ein Ausweichquartier, das Ensemble spielt hier nach wie vor seinen Jahresrückblick.

Drehleier, Rosenheimer Straße 123, Telefon 089/482742, theater-drehleier.de