Von Thomas Becker, München

Angeblich lebt Tina Teubner in Köln und Norderschwei, einem Kaff irgendwo im Norden. Wer jedoch zwei Stunden im Lustspielhaus ihrem Programm "Ohne dich war es immer so schön" beiwohnt, hat allen Grund an den in Wikipedia behaupteten Wohnsitzen zu zweifeln. Vielmehr scheint es höchstwahrscheinlich, dass sie bei einer Familie im Münchner Südosten öfter mal mit am Esstisch respektive in der Küche sitzt. Oder woher in drei Teufels Namen weiß sie vom herablassenden Impetus des über die Weltenläufte dozierenden Hausherren? Wie in aller Welt kann sie seinen Gesichtsausdruck so en detail beschreiben, wenn er wieder die von der Gemahlin mangelhaft bis ungenügend eingeräumte Spülmaschine RICHTIG bestücken muss? Oder kann man die Spezies Mann dermaßen über einen Kamm scheren, dass sich fast jeder Max Mustermann angesprochen fühlt? Entwarnung, liebe Artgenossen: kann man natürlich nicht. Ist ja nur Kabarett.

Wie gut es wieder tut, dieses Kabarett! Auch wenn man als Mann bei der gestrengen Frau Teubner wie immer nicht sonderlich gut wegkommt und bei so manchem Gag nur die Frauen lachen. Nein, schroff sei sie kein bisschen, behauptet sie, vielmehr weich wie ein Camembert im Sommer. Nun ja, eher wie einer, der sich in den Kühlschrank retten konnte. Im Frack und mit einer Flasche Rotwein statt des obligaten Wasserglases steigt die Mittfünfzigerin in den "problemorientierten Abend" ein, klagt über die "Phase der Schabrackendämmerung" und eher zartbittere Paar-Dynamiken, so dass einem glatt Marius Müller-Westernhagen in den Sinn kommt: "Der Junge auf dem weißen Pferd - der kommt nicht mehr." Mal geigt und singt die preisgekrönte Chansonnière (am Klavier begleitet von Ben Süverkrüp, Regie: Thomas Lienenlüke) mit viel Gefühl und Poesie, und mal sagt sie Sätze wie "Wir dürfen atmen und pullern - alles andere ist Zugabe". Ihre Tipps gegen Altersdepression: wild und gefährlich leben, Erinnerungen schaffen! Leinen los! Okay, wird gemacht.