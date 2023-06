2021 trat Helmut Schleich braun geschminkt in seiner Sendung als Maxwell Strauß auf, was ihm den Vorwurf des "Blackfacing" einbrachte.

Von Oliver Hochkeppel

Dass sich Kabarettisten an Demos beteiligen, ist nicht neu. Von "Zieh mit, wähl Schmidt" über die Proteste gegen den Nato-Nachrüstungsbeschluss bis zur legendären Lichterkette in München, oft reihten sich Kabarettisten mit ein. Manche Karrieren starteten sogar so: Ein Matthias Deutschmann etwa wurde in den frühen Siebzigerjahren durch die Anti-Atomkraft-Bewegung dazu getrieben, "politische Gefühle mit satirischen Mitteln in die Öffentlichkeit zu bringen", wie er es einmal formulierte.