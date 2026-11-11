Ob Jugendproteste, US-Midterms oder die Iden des Merz, die Politik kann noch so ergiebig sein, satirisch wird sie kaum mehr aktuell aufgegriffen. Das klassische politische Kabarett ist – allen Versicherungen seiner Vertreter zum Trotz – auf dem Rückmarsch. Das zeigen die Münchner Premieren bis Anfang Dezember deutlich, bei denen zwei Provenienzen dominieren: Musikalisches und Österreichisches.

Zunächst gäbe es am 12. November Lustiges in Ass-Dur, wohinter sich bekanntlich das Musik- und Zauberei Comedy-Duo von Dominik und Florian Wagner verbirgt. Doch der Abend im Leo 17 mit ihrem neuen Programm „Bruderliebe“ ist bereits seit längerem ausverkauft. Noch möglich ist der Besuch von zwei, wenn nicht von den zwei Größen der Chanson- und Travestiekunst im Lustspielhaus. Zum einen der einzigartige Tim Fischer, den sogar einst der höchst kritische Georg Kreisler als Interpret autorisierte. „Chansons“ nennt sich sein neues Programm schlicht, und die musikalische Reise geht nach dem Lustprinzip von den Klassikern wie Jacques Brel oder eben Kreisler bis zu Zeitgenössischem von Thomas Pigor oder Sebastian Krämer (14. und 15. November).

Und dann der nicht minder einmalige Sven Ratzke, der nach seinen gefeierten Shows über Marlene Dietrich oder David Bowie nun mit „Kopfkino“ auf eine magische Reise durch die Welt des Kinos geht. Bekannte und weniger bekannte Filmsongs von den Anfängen des Tonfilms über die Glanzzeit Hollywoods bis zu den poetischen Meistern wie Fellini, Fassbinder, Hitchcock und Lynch erklingen in neuen Arrangements. Und in seinen unbeschreiblichen Conférencen erweckt Ratzke Diven und Träumer von Greta Garbo bis Miss Piggy wieder zum Leben (21. November).

Mit der Idee, Rock-Hits auf akustischen Instrumenten, allen voran der Blockflöte, wie klassische Musik zu spielen, und umgekehrt die Hits der Klassik wie Rockmusik, damit hat sich das Trio Wildes Holz mit Tobias Reisige, Johannes Behr und Markus Conrads seit 25 Jahren eine riesige Fangemeinde erspielt. Natürlich auch wegen der hoch virtuosen und höchst humorvollen Umsetzung, die man auch im neuen, schlicht „Klassiker“ betitelten Programm im Prinzregententheater bewundern kann (23. November).

Manuel Rubey (rechts) und Simon Schwarz kommen auch ins Lustspielhaus. Foto: Oliver Hochkeppel

Womit wir bei der Abteilung Österreich angekommen wären. Typisch für deren Szene sind seit Qualtinger die Verbindung zur Schauspielerei und zum Theaterstück. Was ganz besonders für das Duo Manuel Rubey („Falco“) und Simon Schwarz (die Rita-Falk-Verfilmungen) gilt, die nach dem Hit „Das Restaurant“ nun ihr zweites Programm in der Mache haben: „Liebe“. Vom 22. bis 25. November spielen sie es im Lustspielhaus noch als „Try Out“, also als Test. Die ersten beiden Tage sind trotzdem schon ausverkauft.

Und apropos Film und Stück: „Indien“, das tragikomische Roadmovie, machte 1993 Josef Hader und Alfred Dorfer berühmt. Zum 70. Geburtstag der Lach- und Schießgesellschaft spielen sie es als szenische Lesung noch mal in den Kammerspielen. Karten gibt es – natürlich – keine mehr. Dafür kann und sollte man zu zwei der aktuell wichtigsten Kabarettistinnen unseres Nachbarlandes gehen.

Sonja Pikart wird im Vereinsheim zu Gast sein. Foto: Stefan Joham

Wobei Sonja Pikart eigentlich Deutsche und studierte Biologin ist – die aber vor 15 Jahren ihr Leben radikal mit dem Umzug nach Wien und einem Schauspielstudium änderte. Inzwischen ist die aktuelle Preisträgerin des Salzburger Stiers mit fünf Programmen, als Autorin wie Regisseurin eine hochdekorierte feste Stütze des österreichischen Kabaretts. Und mit ihrem neuen Programm „Stark“ jetzt im Vereinsheim zu Gast (23. November). Dort präsentiert auch die Grazerin Antonia Stabinger, von 2009 bis 2024 eine Hälfte des nach Selbstbeschreibung Theaterkabarett-Duos Flüsterzweieck und ganz aktuell festes Mitglied in Michael Altingers neuer Personality-Show, ihren neuen Wurf „Angenehm“ (1. Dezember).

Einen deutschen Ausreißer gibt es freilich: Rolf Miller, der Großmeister des unvollendeten Satzes und heimtückisch gesellschaftskritischer Stammtisch-Imitator, präsentiert im Lustspielhaus sein vielsagendes neues Programm „Ich sag nix“ (16. und 17. November). Und mit Dezemberbeginn geht es in die nächste, dann doch politische Kabarett-Kategorie, bei der Django Asül wieder einmal der Erste sein will: zu den Jahresrückblicken. Dazu das nächste Mal mehr.