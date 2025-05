Der Travestie zum Beispiel. Der famose Chris Kolonko okkupiert mit einer „Summer Night“ in weiten Teilen des Monats das Hofspielhaus. Alle Räume dort werden da zur Bühne, alles ist in ständigem Fluss. Vielleicht erscheint Marlene Dietrich im Foyer oder Berta, die neue Barfrau, mixt einen Summer-Drink an der Bar. In jedem Fall gibt es viel Musik: Musical-Hits, Chansons und Party-Songs (4. bis 8. und 25. bis 29. Juni).

Im Schlachthof gibt es Amüsement der anderen Art: Wissenschaftskabarett mit Florian Freistetter (4. Juni). Der österreichische Astronom – in gewisser Weise ein Pendant zum deutschen Harald Lesch – ist durch heitere populärwissenschaftliche Bücher wie zuletzt die gemeinsam mit dem Biologen Helmuth Jungwirth verfasste „Geschichte der Welt in 100 Mikroorganismen“ sowie als Mitglied der „Science Busters“ bekannt geworden. Sein monatlicher Podcast „Sternengeschichten“ gehört mit mehr als 1,3 Millionen Zuhörern mittlerweile zu den erfolgreichsten des deutschsprachigen Raums. Nur logisch, dass Freistetter dies nun auch als Live-Show mit Experimenten, Projektionen und Publikumsbeteiligung macht. Hautnah kann man also erfahren, wie das Universum wirklich entstanden ist, welche Form es hat und sogar, wie es schmeckt! Kometen enthalten nämlich Alkohol, und Freistätter erklärt, wie man an das Getränk des Universums herankommt. Geradezu zirkusreif.

Musical-Hits, Chansons, Party-Songs und jede Menge Kostüme bringt der Travestiekünstler Chris Kolonko ins Hofspielhaus. (Foto: Chris Kolonko Showkonzepte)

Dass der klassische Zirkus hingegen derzeit wieder auf Reisen ist, merkt man auch daran, dass die Arena des Circus Krone, nach wie vor der einzige feste Zirkus-Bau Deutschlands, wieder zum allgemeinen Veranstaltungsort wird. Platz also für die Clowns der Neuzeit, die Comedians. Zunächst für Cindy aus Marzahn. Die knallige, volksnahe Figur des realen alter egos Ilka Bessin hat in 20 Jahren so viele Geschichten angesammelt, dass die 2024 gestartete Jubiläumstour „Einmal Prinzessin und zurück“ zu 20 Bühnenjahren einfach weiterläuft (6. Juni). Den „Jackpot“ sucht dann der Schwabentürke Özcan Cosar am 10. Juni in der Manege. Der vielfache Comedypreisträger begibt sich auf die Suche nach dem großen Glück, das mal so fern wirkt, mal schon auf der Fußmatte liegt. Gleich am nächsten Tag schaut dann mal wieder Atze Schröder vorbei. Der Ruhrpott-Proll gibt sich in seiner neuen Show als „Der Erlöser“ (11. Juni). Und gibt die Garderobe neben dem Raubtiergehege dann für Multikulti-Comedy-Pionier Kaya Yanar frei, der in seinem aktuellen Programm freilich „Lost“ ist (13. Juni).

Für die klassische amerikanische Stand-Up-Comedy (auf Englisch) muss man eine Halle weiterziehen: Der New Yorker Jeff Arcuri – von der Chicago Tribune einmal als „Witzmaschine“ beschrieben – macht auf seiner „Whole Wide World Tour“ in der Alten Kongresshalle Station (15. Juni). Und dann wird es richtig groß: Gleich viermal möchte Tedros „Teddy“ Teclebrhan die Olympiahalle füllen. Der aus Eritrea stammende, hörbar im Schwäbischen Aufgewachsene hat das Genre ziemlich aufgerollt mit seinem eigenwilligen Comedy-Punk, der dem „Kunstvollen“ spontan das Ungeübte und Unvollkommene gegenüberstellt. Sicher auch in seiner aktuellen „Teddy Show“ mitsamt seinen Gestalten wie Antoine Burtz oder Lohan Cohan (18. bis 21. Juni).

Und wo bleibt das Kritische, das Politische? Warten Sie bis zum 24. Juni. Dann präsentiert Österreichs Rekord-Kabarettpreisträger Thomas Maurer im Lustspielhaus sein neues Programm „Trotzdem“. Und stemmt sich als Detox gegen das Botox der digitalen Welten (24. Juni).