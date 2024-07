Ganz passend dazu ist das „Wild Life Kabarett aus dem Freiluftgehege des Patriarchats“, zu dem sich die singenden Satire-Spezialisten Julia von Miller (String of Pearls und „Blickpunkt Spot“) und Ecco Meineke (diverse Solos, Duos, Quartette, einst Ensemble-Mitglied der Lach- und Schieß und als Ecco Di Lorenzo auch eine Soul-Granate) zusammengetan haben. In ihren „Jurassic Parc“, wo hinter jedem Schachtelhalm Patriarchen lauern, laden sie beim „Theater für alle“ des Hofspielhauses gleich nebenan ins Kosttor ein. Bei freiem Eintritt, aber mit Voranmeldung (11.7.).

Freilich gibt es am gleichen Tag im Schlachthof Konkurrenz durch Angela Ascher. Schon im Dorfener Gymnasium hat sie sich der Schauspielerei verschrieben. Nach dem Schauspielstudium in Hamburg hat sie sich über die großen deutschsprachigen Bühnen vom Deutschen Schauspielhaus und Thalia Theater in Hamburg und dem Schauspielhaus Wien bis zum Nockherberg vorgearbeitet. Zwei Jahre lang verkörperte sie Christine Haderthauer, fünf Jahre lang Ilse Aigner. Sprungbrett für eine ernsthafte Stand-Up-Karriere, die sie jetzt mit ihrem ersten Soloprogramm „Verdammt, ich lieb’ mich“ forciert. Wobei es da nicht nur um die Liebe zu sich selbst geht (11.7.).

Eine echte Premiere feiert eine Woche später ebenfalls im Schlachthof Bianca Bachmann. Bislang als Frontfrau der Couplet AG und der BR-Brettl-Spitzen bekannt, hat nach 20 Jahren Solo-Pause ihr zweites eigenes Programm fertig. „Triebe“ heißt es, und Bachmann spielt und singt sich da durch aberwitzige Episoden und irrwitzige Geschichten aus den drei Genres Krimi, Liebesgeschichte und Märchen. Lässt Qualtinger und Aznavour aufleben, kümmert sich um Lehmann, den Löwenjäger, Kommissare und südländische Kassenkräfte. Und verwirbelt alles miteinander (20.7.).

Gut, am Monatsende sollte man auch mal wieder zwei alte weiße Männer aufsuchen. Erklären einem doch im Lustspielhaus der Wiener Kabarett-Philosoph Gunkl und der Universalgelehrte Harald Lesch wieder einmal auf ihre unnachahmliche Weise die Welt (30. und 31.7.) – wie es schon der Programmtitel „Über Anfänge und alles, was nicht eins ist – Über die Fundamente des Daseins“ verspricht.

Apropos Lustspielhaus. Zum Kleinkunst-Universum des Lustspielhaus-Betreibers (und gebürtigen Passauers) Till Hofmann gehört ja auch das Eulenspiegel Zeltfestival in Passau. Und zwar seit genau 30 Jahren. Seit das Jubiläumsprogramm dort am 2. Juli mit Österreichs Pop-Heldin Christina Stürmer losgegangen ist, geben sich dort noch bis zum 21. Juli die Größen der Kabarett-, aber auch der Pop-Szene die Klinke in die Hand, von Eva-Karl Faltermeier (9.7.), Erwin Pelzig (11.7.), Till Reiners (12.7.) und Hannes Ringlstetter (14. und 15.7.) bis zu Max Uthoff (17.7.), Luise Kinseher (18.7.) und Willy Astor (zweimal am 21.7.). Und von den Bananafishbones (10.7.) über Buntspecht (13.7.) bis zu Molden & Seiler ft. Das Frauenorchester (19.7.). Was den einen oder anderen einen Ausflug an die Ortsspitze wert sein dürfte.