Kabarett -Profis helfen, den Humor nicht zu verlieren, gleich was passiert. Sie bringen ihr Publikum auf verschiedenste Arten zum Lachen. Ganz besondere Regionen des Komik-Sensoriums sprechen seit 40 Jahren Faltsch Wagoni an. Das Duo mit den „Wortbeat-Rhythmuspoeten“ Silvana und Thomas Prosperi hat seinen völlig eigenständigen Weg zwischen Musik, Wortspiel und Performance gefunden. Nach Corona und dem nachgeschobenen Jubiläumsprogramm „Palast abwerfen“ hatten die beiden schon mit dem Aufhören geliebäugelt.

Aber jetzt gibt es sogar wieder eine richtige Premiere: Als „Die letzten Ironesen“ kommen sie am 28., 29. und 31. Dezember in die Pasinger Fabrik, bevor es am 15. und 16. Februar in der Lach- und Schießgesellschaft weitergeht. Der alte „Laden“ war ja jahrzehntelang die Premierenbühne der Faltsch Wagonis.

"Die letzten Irokesen" - Faltsch Wagoni wollen doch noch nicht aufhören. (Foto: Joerg Reuther)

Der aktuelle Programmtitel sagt nicht nur etwas über das sprachliche Geschick der beiden aus, sondern auch über die aktuelle Standortbestimmung – von sich selbst und der Kleinkunst-Szene: „Wir sind Zweifler, keine Verzweifler. Wir blicken auf das ,Land des Schwächelns‘ mit selbstironischer Skepsis und heiterer Zuversicht zugleich. An die eine fälschungssichere Wahrheit haben wir noch nie geglaubt. Wir sind rebellisch, aber mit Stil.“

Einen zumindest ähnlichen Ansatz wie die Wagonis hat der Leipziger Julius Fischer. Wie sie pendelt er zwischen Wortgewalt und Musik, zwischen abstraktem Humor und gesellschaftskritischen, aber über die Parteien erhabenen Motiven. Am 10. Dezember wird er im Lustspielhaus Lieder und Texte aus seinem Programm „Fischer for Compliments“ vortragen.

Dort hat schon vorher Stefan Danziger Premiere. Er dürfte einer der wenigen Comedians mit Vorliebe für Geschichte sein. So hangelt er sich in seinem neuen Programm „Mittel und Wege“ nicht nur durch seinen Alltag als junger Vater, sondern auch durch Fragen wie die, was die Sonnenblume mit Kolonialismus zu tun hat (2. Januar).

Ein paar Jahresrückblicker außer dem allgegenwärtigen Django Asül gibt es natürlich auch noch. Mit der routinierteste und bekannteste unter ihnen ist ja Urban Priol. Die 2024er Ausgabe seiner stets „Tilt“ benannten Rückschau ist in München am 11. Januar in den Kammerspielen zu sehen.

Und dann wäre da noch der seit 1977 auf der Bühne stehende Arnulf Rating, der sich mit den 3 Tornados, den „Reichspolterabenden“ und den „Politischen Aschermittwochen“ oder dem von ihm veranstalteten „Blauen Montag“ Legendenstatus erspielt hat. In seiner „Jahrespresseschau“ zerpflückt er die Top-Meldungen, aber auch versteckte Köstlichkeiten aus dem Kuriositätenkabinett des Mediendschungels 2024 (Pasinger Fabrik, 12. Januar). Wie immer als Unterhaltung mit Haltung.

Eine gemeinschaftliche „Jahresendabrechnung“ steht schließlich noch am 16. Januar im Lustspielhaus an. Der Kölner Kabarettist Robert Griess hat für seine alljährliche Schlachtplatte mit Alice Köfer, Aydin Isik und Ex-Lach-und-Schiess-Ensemble-Mitglied Sonja Kling wieder drei vielseitige und vor allem komische Kolleginnen und Kollegen um sich geschart. Um aus all den Themen, die sonst nur schlechte Laune machen, Funken der Hochkomik zu schlagen. Was wir vielleicht alle öfter versuchen sollten.