Von Anna Weiß

"Ich bin die Vertretung für Aiwanger, bei unter 10 000 kommt der nimmer", witzelt Django Asül in Anlehnung an den umstrittenen Auftritt des bayerischen Wirtschaftsministers auf einer Demonstration in Erding. Mit dieser ersten Pointe spielt der Kabarettist am Montagabend im Augustinerkeller auf etwas an, was seit jener Demo die Gemüter erhitzt: die Verbindung von konservativer Politik und Kabarett in Bayern. Dass dies eine Liebesheirat ist, wird an diesem Abend überdeutlich.