Da der Fußball gerade alle Aufmerksamkeit auf seine Bühnen lenkt, sind auch Premieren im Kabarett rar. Als einziger nicht vor der Konkurrenz verstecken mag sich ausgerechnet einer, der fast Fußballer geworden wäre und die FC-Bayern-Hymne geschrieben hat: Willy Astor stellt am 18., 25. und 26. Juni im Lustspielhaus sein neues Programm „Reimart und Lachkunde. Prädikat Wortvoll“ vor. Und wie der Titel verspricht, wird es sicher wieder ein – in seiner Virtuosität und humoristischen Sprengkraft gerne unterschätztes – lustiges Potpourri aus Song-Parodien, Kamikaze-Kalauern und den unerreichten Wortspielketten mit Auto- oder Zigarettenmarken, Schauspieler- oder Bandnamen.

Im Vereinsheim nebenan gibt es immerhin einen Testlauf: Constanze Lindner, unerreichter Wirbelwind der Szene und „Bühnensport im Vereinsheim“-Moderatorin, probiert am 2. Juli in ihrem zweiten Wohnzimmer ihr neues Programm „Lindners Lebenslust“ aus. Da es angesichts des überschaubaren Platzangebots – Fußball hin oder her – schnell voll werden dürfte, empfiehlt sich rechtzeitige Reservierung.

Was auch für die zwei jungen Ethno-Comedians gilt, die im Schlachthof Neues präsentieren. Am 20. Juni die 30-jährige Negah Amiri, die im vorigen Jahr als beste Newcomerin mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet wurde. Im Alter von elf Jahren floh sie mit ihrer Familie aus dem Iran nach Deutschland, und sie hat schnell den Humor als Waffe gegen Diskriminierung und erst die Social Media, dann die klassischen Medien als Transportmittel entdeckt. Auch ein ziemlich derbes Buch („Was Frauen denken, aber nicht sagen“) hat sie schon geschrieben, bei ihrem neuen Programm „Leben im Griff“ wird es im Schlachthof aber vielschichtiger zugehen.

Dann wäre da der Berliner mit syrischen Wurzeln Abdel Boudii, eine Art Kaya Yanar 2.0. Schon als Kind entwickelte er ein Faible für Stimmen-Imitationen, später als Uber-Fahren auch einen Sinn für kulturelle Alltags-Missverständnisse. Daraus entwickelte er Figuren wie den deutsch-türkischen Familienvater Hakan Dündük, den Weltverbesserer Malte oder den lautstarken typischen Berliner Carsten Stahl, die er jetzt am 27. in seinem Debüt-Programm „Kulturschock“ Spalier laufen lässt.

Im Fat Cat tritt man am 23. Juni um 18 Uhr die Flucht nach vorne an und verbrüdert sich mit dem Gegner: „Fußball ist unser Lesen“ nennt sich die Mixed-Show, zu der Ex-Libero Volker Keidel die Crème de la Crème der Münchner Fußballpoet*innen (plus einer Schweizerin) zur Lesebühne einlädt: Michi Dietmayr, Katrin Freiburghaus, Mary Long und Calippo Schmutz. Anschließend wird gemeinsam Fußball geguckt.

Ansonsten schlägt die Stunde der Ausweichquartiere. Da wären zum Beispiel die Stadtteilwochen. In Laim spielen am 23. Juni ab 19.30 Uhr zwei herausragende Mittler zwischen Comedy und Kabarett: Der ultra-wortgewandte, aus Afghanistan stammende Hani Who bringt Auszüge aus „Ich hab’ne Theorie“ mit, die kluge Slam-Poetin, Autorin und Sopranistin Fee Brembeck aus ihrem „feeministischen“ Solo „Erklär’s mir, als wär‘ ich eine Frau“ (Laimer Anger, Agnes-Bernauer-Straße). Und beim Kulturstrand an der Corneliusbrücke präsentiert der Musiker, Kabarettist, Schauspieler und Stadtrat Roland Hefter am 30. Juni mit kleiner Band neue Lieder und Geschichten „So lang’s no geht“.