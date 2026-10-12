„Dust Bolt“ spielen vor Inhaftierten. Für eine Stunde treffen rasende Gitarrenriffs auf einen streng geregelten Alltag – und im Speisesaal wird mitgegrölt. Was von diesem Abend hinter den Gefängnismauern bleibt.

„Da ist auf jeden Fall etwas passiert, auch auf der emotionalen Ebene“, sagt „Dust-Bolt“-Sänger Lenny Breuss über den Auftritt hinter Gittern.

Erst als vier Sicherheitstüren hinter einem geschlossen sind, kann man das treibende Schlagzeug nicht mehr hören, die schnellen Beats, die donnernden Schläge auf die große Bassdrum. Die rasanten Gitarrenriffs. Das Schreien des Sängers. Und während es im Zellentrakt friedlich leise ist, bleibt die Frage, was bleiben wird. Von einer Stunde Thrash-Metal in der Justizvollzugsanstalt Landsberg.