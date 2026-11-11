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Jutta Speidel im Interview„Jetzt stehen sich die Geschlechter so feindselig gegenüber, der Spaß ist verloren gegangen“

Lesezeit: 6 Min.

Hat ihren eigenen, oft humorvollen Blick auf mehrere Jahrzehnte Beziehungsgeschichten: Jutta Speidel an ihrem heimischen Schreibtisch.
Hat ihren eigenen, oft humorvollen Blick auf mehrere Jahrzehnte Beziehungsgeschichten: Jutta Speidel an ihrem heimischen Schreibtisch.
Foto: Stephan Rumpf

Liebe zu dritt, Sexualität im Alter und alles dazwischen: Jutta Speidel schildert in ihrem Erzählungsband „Elf Frauen“ ebenso viele Beziehungsgeschichten – was hat das mit ihrem Leben zu tun?

Interview von Barbara Hordych

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Vom Teufelsrad als „Aufreißer-Bude“ über Wehrhaftigkeit durch Judo-Künste bis zu toxischen Verhältnissen: Beim Treffen in ihrem Münchner Haus spricht die 72-jährige Schauspielerin Jutta Speidel über das Verhältnis der Geschlechter früher und heute, die Leichtigkeit beim Flirten – und wann es Zeit zur Trennung ist.

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