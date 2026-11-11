Liebe zu dritt, Sexualität im Alter und alles dazwischen: Jutta Speidel schildert in ihrem Erzählungsband „Elf Frauen“ ebenso viele Beziehungsgeschichten – was hat das mit ihrem Leben zu tun?

Hat ihren eigenen, oft humorvollen Blick auf mehrere Jahrzehnte Beziehungsgeschichten: Jutta Speidel an ihrem heimischen Schreibtisch.

„Jetzt stehen sich die Geschlechter so feindselig gegenüber, der Spaß ist verloren gegangen“

Vom Teufelsrad als „Aufreißer-Bude“ über Wehrhaftigkeit durch Judo-Künste bis zu toxischen Verhältnissen: Beim Treffen in ihrem Münchner Haus spricht die 72-jährige Schauspielerin Jutta Speidel über das Verhältnis der Geschlechter früher und heute, die Leichtigkeit beim Flirten – und wann es Zeit zur Trennung ist.