Vom Teufelsrad als „Aufreißer-Bude“ über Wehrhaftigkeit durch Judo-Künste bis zu toxischen Verhältnissen: Beim Treffen in ihrem Münchner Haus spricht die 72-jährige Schauspielerin Jutta Speidel über das Verhältnis der Geschlechter früher und heute, die Leichtigkeit beim Flirten – und wann es Zeit zur Trennung ist.
Jutta Speidel im Interview„Jetzt stehen sich die Geschlechter so feindselig gegenüber, der Spaß ist verloren gegangen“
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Liebe zu dritt, Sexualität im Alter und alles dazwischen: Jutta Speidel schildert in ihrem Erzählungsband „Elf Frauen“ ebenso viele Beziehungsgeschichten – was hat das mit ihrem Leben zu tun?
Interview von Barbara Hordych
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