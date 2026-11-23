Am 1. Dezember zieht eine Band als erster Mieter in das generalsanierte Industriedenkmal ein. Die Stadt will dort Künstler und Kreativ-Start-Ups fördern. Wer bekommt die begehrten Holzboxen in der Halle zugeteilt?

Die Jutierhalle klingt schon nach Kultur. Jazz von Saxofon, Bass und Gitarre schwingt unter Deckenträgern und Lastenkran, zwischen Holzwürfelräumen und über Stahlstege. Es ist nicht irgendeine Berieselung einer Pressekonferenz, das Trio spielt gezielt einige Melodien von 1926. Es ist das Jahr, in dem die Jutierhalle erstmals eröffnet wurde. Die Musik schlägt eine Brücke von der einstigen Industriestätte, in der Rohre für die städtische Wasserversorgung mit Bitumen eingestrichen und mit Jute umwickelt wurden, exakt 100 Jahre weiter: Jetzt wird sie rundum saniert neu eröffnet, als Münchens Zukunftszentrale für die Kultur.