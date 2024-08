München scheint voll, hat aber eigentlich Platz. Die „VerhandelBar“ will über Leerstand aufklären und diskutieren. Ein Beispiel dafür: Das Justizzentrum in der Nymphenburger Straße.

Von Sofia Paule, Thore Rausch

In der Nymphenburger Straße steht ein Betonklotz, dessen Zukunft weiter ungeklärt ist. Das Justizzentrum, ein markanter Brutalismusbau aus den Siebzigerjahren, wird bald seine Funktion verlieren, wenn das Gericht im nächsten Frühling in einen modernen Neubau am Leonrodplatz umzieht. Dem Freistaat bleibt ein leerer Betonriese mit 50000 Quadratmeter Geschossfläche auf einem 17500 Quadratmeter großen Grundstück – und die Frage: Was nun – Abriss oder Umnutzung?