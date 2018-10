30. Oktober 2018, 18:52 Uhr Justizpalast Anwälte gegen Gerichtsumzug

In der Diskussion um die Verlagerung der Zivilkammern des Landgerichts München I vom Justizpalast an die St.-Martin-Straße hat sich nun die Rechtsanwaltskammer München klar positioniert: Kammerpräsident Michael Then teilt mit, er habe in einem Schreiben an Justizminister Winfried Bausback (CSU) die "Abträglichkeit" dieser Pläne für das Ansehen und die Wertigkeit der Justiz in München betont. Einen nicht unerheblichen Teil der rechtssprechenden Gewalt an den Rand der Stadt zu verlagern, sei nach Auffassung der Kammer ein "ganz schlechtes politisches Zeichen". Die Tatsache, dass die Justiz in einem repräsentativen Gebäude im Herzen der Stadt und damit inmitten der Gesellschaft angesiedelt ist, habe einen besonderen Wert und führe der Bevölkerung auch die Wertigkeit der Rechtsprechung vor Augen. Die Rechtsanwaltskammer für den Oberlandesgerichtsbezirk München ist mit mehr als 21 000 Mitgliedern die größte Deutschlands.