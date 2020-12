Von Andreas Salch

"Jetzt sehe ich Sie", sagt Richter Peter Lemmers, und hören kann er die beiden Anwälte auch gut, mit denen er in seinem nächsten Verfahren an diesem Mittwochvormittag gleich zu tun haben wird. Der eine sitzt in Köln, der andere in Hamburg. Richter Lemmers, Vorsitzender der 9. Zivilkammer am Landgericht München I, hat mit den zwei Beisitzern seiner Kammer im Sitzungssaal 155 im Justizpalast in der Prielmayerstraße 7 vor einer Videokonferenzanlage Platz genommen. Die Verhandlung findet als Live-Stream statt. Trotzdem tragen alle ihre schwarzen Roben. Vor ihnen sind auf einem großen Bildschirm die Anwälte zu sehen. Sie haben sich an ihren Computern über einen Link eingewählt. Der Klägeranwalt aus Köln erscheint auf dem Bildschirm der Videokonferenzanlage links, der der Beklagten - vom Magazin Der Spiegel - rechts. Über eine schwenkbare Kamera, die an der Videokonferenzanlage angebracht ist, sind die Richter zu sehen. Es kann losgehen.

In dem Verfahren geht es um die Frage, ob der Spiegel in einem Bericht über den Wirecard-Skandal den vollen Namen eines Geschäftsführers nennen und ein Foto von ihm zeigen durfte. Das sei allerdings nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Die Pressestelle am Landgericht München I hat zu der Verhandlung Journalisten eingeladen. Gemeinsam mit der Rechtsanwaltskammer (RAK) für den Oberlandesgerichtsbezirk München möchte die Justiz bei Anwälten für die Möglichkeit werben, Zivilprozesse auch per Livestream zu verhandeln. Schon in Kürze soll eine Schulung mit der Videokonferenzanlage für Rechtsanwälte stattfinden.

Die rechtlichen Grundlagen für eine "Verhandlung im Wege der Bild- und Tonübertragung" hat der Gesetzgeber bereits 2002 geschaffen. Seit 2013 dürfen Gericht eine Videokonferenz auch anordnen. Der damalige Leiter der IT-Stelle der bayerischen Justiz und jetzige Präsident des Zivilgerichts am Landgericht München II, Thomas Engel, gab daraufhin mit einem Pilotprojekt den Anstoß für den Aufbau eines Videonetzes für bayerische Gerichte. Im vergangenen Jahr wurden schließlich die technischen Voraussetzungen mit dem Kauf der ersten sehr teuren Videokonferenzanlagen gemacht. Eine Anlage kostet 20 000 Euro.

Seit Frühjahr dieses Jahres besteht bei den Zivilgerichten am Landgericht München I und II die Möglichkeit per Live- Stream zu verhandeln. Richter und Anwälte, die damit schon Erfahrungen mit Verhandlungen gesammelt haben, begrüßen diese neue Verhandlungsform. RAK-Präsident Michael Then sagt, gerade die Corona-Pandemie habe gezeigt, "wie wichtig das Thema Digitalisierung auch für die Anwaltschaft ist". Dass Verhandlungen per Live-Stream gefragt sind, zeigen die Zahlen: In diesem Jahr wurden am Landgericht München I über 100 Zivilverfahren entweder schon verhandelt oder terminiert, sagt dessen Pressesprecherin, Richterin Anne-Kristin Fricke. Auch an den Zivilkammern am Landgericht München II in der Denisstraße fanden seit Mai dieses Jahres schon über 80 Verhandlungen digital statt, so dessen Pressesprecherin, Richterin Ulrike Fürst. "Die Rückmeldungen sind durchweg positiv", so Fürst.

Wegen der großen Nachfrage nach digitalen Verhandlungen gebe es inzwischen sogar "erste Kapazitätsengpässe", sagt der Präsident des Landgericht München II Thomas Engel. Weitere Videokonferenzanlagen sollen deshalb angeschafft werden. Ab Anfang kommenden Jahres werden auch die Zivilrichter, die im Gebäude am Lenbachplatz 7 arbeiten, eine Videokonferenzanlage bekommen. Richter Peter Lemmers und seine Kollegen von der 9. Kammer, können sich dann den Spaziergang von dort zum Justizpalast sparen.

Lemmers und seine Kollegen, Richter Martin Kober und Richter Andreas Schober, befassen sich vornehmlich mit Presse- und Arzthaftungssachen. Fällen also, bei denen es um die Frage geht, ob einem Arzt etwa bei der OP eines Patienten ein schwerwiegender Fehler unterlaufen ist. Zu seinen Erfahrungen mit der Videokonferenzanlage sagen Lemmers und seine Kollegen, dass diese viele Vorteile bringe - für Richter und Anwälte. Diese könnten sich die Anreise sparen. Dies sei ein wichtiger Aspekt in Corona-Zeiten.

Allerdings könne man nicht alle Zivil-Verhandlung per Live-Stream durchführen. Man müsse abwägen. Vor allem dann, wenn Zeugen vernommen werden. In solchen Fällen komme es darauf an, dass sich die Richter einen unmittelbaren Eindruck machen können. Technische Probleme mit der Videokonferenzanlage gab es am Mittwochvormittag übrigens keine. Nur am Ende der Verhandlung streikt das Diktiergerät von Richter Lemmers. "Das nimmt nix auf", stellt er fest. Macht nichts. Sein Kollege gibt ihm seines.