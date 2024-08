Der Mann ist Justin Timberlake. Wir beobachten ihn dabei, wie er auf seine Backgroundtänzer eine Lobesrede hält. „You are all impeccable“ – auf Deutsch: Ihr seid alle unfehlbar. Er sei beeindruckt und fühlt sich geehrt, mit so einem tollen Team zusammenzuarbeiten. Solche Szenen bekommen Fans des Sängers auf seinem Instagram-Account regelmäßig zu sehen.

Justin präsentiert im Internet das, was hinter seiner Bühnen-Show und dem Alltag als Künstler auf Welttournee steckt – oder zumindest das, was seine Follower mitbekommen sollen. Dass er wegen angeblicher Trunkenheit am Steuer seine Fahrerlaubnis im US-Bundesstaat New York verloren hat, stellt er dort nicht zur Schau. Dafür gibt es ein sogenanntes „Behind The Scenes“- Video vom Beginn seiner Tour zu sehen, in dem Tanztraining und Bühnenproben gezeigt werden. Wir sehen Timberlake und seine Mitarbeiter aber auch beim Schlemmen von Cornflakes aus Einweg-Plastikschalen, beim Herumalbern und beim Minigolfspielen auf dem provisorisch aufgebauten Feld direkt neben der Bühne. Dass der Star sich so nahbar gibt, kommt bei seinen Fans gut an. Das Video hat bereits fast einhunderttausend Likes.

Doch nicht nur auf Instagram performt Timberlake: Die „The Forget Tomorrow World Tour“ ist gut besucht. Eigentlich hatte Timberlake vor, nur vier Shows in Deutschland zu spielen. Weil die Nachfrage aber so groß ist, hat er aufgestockt und spielt drei Zusatzshows, eine davon in München. Auch in Berlin, Köln und Hamburg tritt er auf.

Timberlake hatte Ende der 1990er-Jahre seinen Durchbruch als Mitglied und Frontsänger der Boyband N’SYync, die sich 2002 auflöste. Noch im selben Jahr brachte er sein erstes Soloalbum „Justified“ heraus, mit dem er international Erfolg hatte. Timberlake prägte die Radioshows der frühen 2000er mit „Cry Me a River“ und „Rock Your Body“, wurde mit zwei Grammys in den Kategorien Best Pop Vocal Album und Best Male Pop Vocal Performance ausgezeichnet. Das Album wurde bisher schon mehr als sieben Millionen mal weltweit verkauft.

Auch sein zweites Soloalbum „FutureSex / LoveSounds“ erreichte in 15 Ländern Platz eins der Albumcharts, die Singleauskopplung „Sexy Back“ konnte in Deutschland an die Verkaufsspitze klettern. Anfang dieses Jahres hat er nach sechs Jahren Pause wieder ein neues Album herausgebracht.

Mit „Everything I Thought It Was“ ist der US-Amerikaner seit April auf Tour. Es ist seine siebte Solotour, Timberlake kommt zum dritten Mal nach München in die Olympiahalle. Seine Fans begeistert der Sänger bei seinen Konzerten aber nicht nur mit den Songs des neuesten Albums, sondern auch mit älteren Hits, wie „Can’t Stop The Feeling!“ Bei seiner Show wird Timberlake auch auf einem schwebenden Quader performt. Dieser dreht sich in der Luft von Seite zu Seite, sodass alle Fans ihrem Idol einmal nah sein können. Und wem das nicht nah genug ist, der kann wiederum auf Instagram dabei sein und sich anschauen, was Justin Timberlake aus seinem Alltag preisgibt.

Justin Timberlake, 21. und 22. August, Olympiahalle München