Von Michael Zirnstein

War das ein Affentheater vor ziemlich genau zehn Jahren: Mally, das damals berühmteste Kapuzineräffchen der Welt, wurde am Flughafen München beschlagnahmt. Sein Besitzer Justin Bieber konnte keine Einfuhrpapiere für seinen Spielgefährten vorweisen. Kann einem Promi in seiner Blase ja mal passieren. Aber die Welt schaute damals mehr oder weniger entrüstet zu, wie der Popstar seinen haarigen Kumpel dann im Münchner Tierheim sitzen ließ und nie wieder abholte.

Eierwurf, Drogenbesitz, Verkehrs-Rowdytum, spurloses Verschwinden, halbnacktes Auftauchen - Skandälchen begleiten die Karriere des einstigen Teeniestars aus Ontario, Kanada. Aber auch mit musikalischen Erfolgen erregt der inzwischen 27-Jährige immer wieder Aufsehen, derzeit mehr denn je: Die Hits seines aktuellen Albums "Justice" - "Anyone", "Lonely", "Holy", "Peaches" und das Duett mit Kid Laroi "Stay" wurden jeweils mehrere Milliarden Male gestreamt. Derzeit ist kein männlicher Musiker erfolgreicher im Internet als Justin Bieber, der gerade bei den "MTV Video Music Awards" zum Künstler des Jahres gewählt wurde.

Fünf Jahre nach seiner von 2,7 Millionen Fans besuchten "Purpose World Tour" hat Bieber nun angekündigt, von März 2022 an wieder international zu touren. Nach 90 Konzerten in mehr als 20 Ländern wird Bieber dann beim letzten von fünf Deutschlandkonzerten auch wieder in München auftreten: am 9. März 2023 in der Olympiahalle. Das ist ein Donnerstag, und deswegen kann man schon jetzt die ersten Schlagzeilen voraussagen, nämlich dass jugendliche Fans die Schule schwänzen werden, um ihrem Idol irgendwo in der Stadt aufzulauern. Der offizielle Vorverkauf startet am Freitag, 19. November, um 9 Uhr (es gibt auch einen exklusiven Vor-Vorverkauf seit 18. November bei Eventim).

Ein Wiedersehen mit Mally wird es nicht geben, zumindest nicht in München. Letzten Berichten zufolge lebt der Affenmann im Serengeti-Park in Niedersachen, wo er 2018 mit seiner Freundin Vanessa Weißschulterkapuzineraffenkinder bekam.