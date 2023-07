Die Jussen-Brüder Lucas und Arthur, hier in der Philharmonie Berlin, gelten derzeit als das angesagteste Klavierduo.

Die Jussen-Brüder eröffnen das Musikfest am Tegernsee - entrückt und wild.

Von Michael Stallknecht, Gmund

"Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit": Zur Zugabe spielen Lucas und Arthur Jussen den Eröffnungssatz aus Bachs "Actus Tragicus" - fast schon ein Ritual bei Auftritten des niederländischen Klavierduos. Auf jeden Fall eine gute Zeit kann man beim Internationalen Musikfest am Tegernsee verbringen, wo, Reiz vieler Sommerfestivals, Gottes Natur die Musik beherbergt. Gut Kaltenbrunn hoch über Gmund, in dessen Tenne das Eröffnungskonzert stattfindet, bietet den allerbesten Ausblick über den See.