Wie der Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper Vladimir Jurowski mit Klimaaktivisten umgeht, die sich in Luzern an seinem Dirigentenpult festkleben.

Von Susanne Hermanski

Vladimir Jurowski ist ein Maestro - in vielerlei Hinsicht. Das hat der Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper an diesem Freitagabend beim "Lucerne Festival" unter Beweis gestellt, als sich Klimaaktivisten an sein Dirigentenpult klebten. Das Bayerische Staatsorchester war dort im Rahmen der Tournee zu seinem 500. Jubiläum zu Gast. Auf dem Programm standen Richard Wagners Vorspiel zu Tristan und Isolde, Robert Schumanns Klavierkonzert in a-Moll und Anton Bruckners "Romantische" Symphonie.