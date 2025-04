Wie ein ukrainischer Theaterstudent in Deutschland Karriere macht

Innerhalb von drei Jahren hat sich Volodymyr Melnykov vom ukrainischen Gaststudenten an der Theaterakademie August Everding bis auf die Bühne des Residenztheaters hochgearbeitet. Geholfen hat ihm dabei seine Liebe zur Sprache.

Von Jana Wejkum

In der Schule fand Volodymyr Melnykow den Deutschunterricht zum Gähnen langweilig. „Ich war fast nie da. Wenn doch, saß ich mit dem Handy in der letzten Reihe“, gibt er zu. Weder er noch seine Eltern hätten es je für möglich gehalten, dass er Deutsch irgendwann einmal brauchen würde. Fünf Jahre später steht der 22-jährige Ukrainer nun auf einer der bedeutendsten Theaterbühnen Deutschlands. Im Münchner Residenztheater spielt – und spricht – er den Verwundeten in „Die Gewehre der Frau Carrar / Würgendes Blei“. Von Akzent keine Spur.