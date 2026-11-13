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Konzert der Londoner Neo-Soul-BandSo waren „Jungle“ in der Münchner Olympiahalle

Lesezeit: 2 Min.

Josh Lloyd-Watson (links), Tom McFarland und Lydia Kitto von „Jungle“ gastierten auf ihrer Tour auch in der Münchner Olympiahalle.
Josh Lloyd-Watson (links), Tom McFarland und Lydia Kitto von „Jungle“ gastierten auf ihrer Tour auch in der Münchner Olympiahalle.
Foto: Mason Rose

Die Londoner Neo-Soul-Band „Jungle“ bringt ihr begeistertes Publikum in der halbvollen Olympiahalle mit einem Endlosset erster Güte zum Schwitzen.

Kritik von Martin Pfnür

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Die Band hat die Sonne mitgebracht. Knappe zwei Stunden und erstaunliche 27 Songs lang leuchtet sie in der Olympiahalle mit der wärmenden Kraft einer Rotlichtlampe, während draußen die Stadt im Novemberregen versinkt. Das ist nur konsequent. Sind Jungle aus London doch auf ihrer ersten Arena-Tournee unterwegs, der sie den Namen ihres fünften Albums verpasst haben: „Sunshine“.

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