Die Band hat die Sonne mitgebracht. Knappe zwei Stunden und erstaunliche 27 Songs lang leuchtet sie in der Olympiahalle mit der wärmenden Kraft einer Rotlichtlampe, während draußen die Stadt im Novemberregen versinkt. Das ist nur konsequent. Sind Jungle aus London doch auf ihrer ersten Arena-Tournee unterwegs, der sie den Namen ihres fünften Albums verpasst haben: „Sunshine“.