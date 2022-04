Seit 2009 hat sich das Festival "Junger Tanz" alljährlich kompakt an einem Wochenende im Gasteig präsentiert. Nun geht die Münchner Iwanson International Schule neue Wege und verteilt ihre Werkschau des Zeitgenössischen Tanzes über mehrere Monate und diverse Spielorte in der Stadt. Start ist im Schwere Reiter, von Freitag, 22., bis Sonntag, 24. April, zeigen die Studierenden die Vielfalt ihrer Ausbildung in der Reihe "Open Campus". Insgesamt gibt es an diesen Tagen sechs Vorstellungen mit ganz unterschiedlichen zeitgenössischen Choreografien. Minka-Marie Heiß etwa wird drei Tanz-Stücke beisteuern, eines davon wurde von der englichen Suffragette Emmeline Punkhurst inspiriert. In der Musik zur Choreografie "If not us, who and if not now, when?" sind Bruchstücke von Punkhursts berühmter Rede "Freedom or death" (1913) zu hören. Beginn ist immer jeweils um 17 und 20.30 Uhr, am Sonntag werden die Live-Auftritte vor Publikum zusätzlich gestreamt.Teil 2 des Festivals findet am 21. und 22. Juni in der Muffathalle statt, für Teil 3 kehren die jungen Tänzerinnen und Tänzer dann am 4. und 5. Juli noch mal ins Schwere Reiter zurück.

