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Konzertabend in der Unterfahrt„Lotter“ gewinnt den Jungen Münchner Jazzpreis

Lesezeit: 2 Min.

Bassistin und Lokalmatadorin Susi Lotter hat mit ihrem Quintett Lotter  in diesem Jahr den Jungen Münchner Jazzpreis gewonnen.
Bassistin und Lokalmatadorin Susi Lotter hat mit ihrem Quintett Lotter in diesem Jahr den Jungen Münchner Jazzpreis gewonnen.
Foto: Oliver Hochkeppel

Die drei Finalisten aus Saarbrücken, Köln und München zeigen, wie hervorragend sich die junge, heimische Jazzszene darstellt. Im Finale setzt sich das Münchner Quintett um die Bassistin Susi Lotter durch.

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Jede Szene braucht ihre Leidenschaften. Hinter dem Jungen Münchner Jazzpreis zum Beispiel steht keine große Organisation, sondern MucJazz e.V., ein privater Verein von Enthusiasten. Es gibt auch kein großes Marketingteam, das sich um die Verbreitung der Ausschreibungen kümmert. Trotzdem haben sie in diesem Jahr zum inzwischen 14. Mal die Runde gemacht und dafür gesorgt, dass Dutzende Bewerbungen für dem Preis eingegangen sind und ein beachtlich besetztes, unterhaltsames Finale mit drei Bands in der Münchner Unterfahrt stattfinden konnte.

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