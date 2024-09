SZ Plus Hinter den Kulissen der Bayerischen Staatsoper : Der Mann in der allerersten Reihe

Michael Mader ist Souffleur an der Oper: Er sitzt in einem zwei Quadratmeter kleinen Kasten vor der Bühne, dirigiert, gibt Zeichen und flüstert den Text mit. Zu Besuch bei einem, der so manchen Abend rettet.