Von Susanne Hermanski, München

Erst an diesem Wochenende wand sich eine Menschenkette um das Parlament in London, um gegen die Auslieferung von Julian Assange an die USA zu demonstrieren. Nun veranstaltet die Autorenvereinigung PEN in München einen Abend der Solidarität mit dem Wikileaks-Gründer. Assange ist Ehrenmitglied des PEN Berlin, er lebte sieben lange Jahre als politischer Flüchtling in der ecuadorianischen Botschaft in London, seit 2019 in britischer Einzelhaft. Weil Assange mit Wikileaks US-Kriegsverbrechen öffentlich machte, verfolgen ihn die Vereinigten Staaten. Auch europäische Staaten fordern seine Auslieferung. Zu seiner Situation zitieren die Organisatoren Nils Melzer, UN-Sonderberichterstatter für Folter: "Ich habe noch nie erlebt, dass sich eine Gruppe demokratischer Staaten zusammengeschlossen hat, um ein einzelnes Individuum so lange Zeit bewusst zu isolieren, zu dämonisieren und zu missachten."

In München wird ein Podium über die damit einhergehenden Verstöße gegen die Pressefreiheit diskutieren: Margit Ketterle (IG Meinungsfreiheit im Börsenverein des Buchhandels), Regisseurin Angela Richter, Ralf Nestmeyer von Writers-In-Prison, BR-Moderator Knut Cordsen, FAZ-Journalist Patrick Bahners und Autor Friedrich Ani. Am Mittwoch, 26. Oktober, 19 Uhr, im Club Rote Sonne.