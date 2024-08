Von Josef Grübl

Als Kind wollte Juliane Köhler Clown werden. Das sei aber sehr schwer, das habe sie nicht geschafft, sagt sie. Also wurde sie Schauspielerin – und als solche ist sie eine feste Größe, auf der Bühne wie vor der Kamera. Ihre Lust am Komischen lebt Köhler im Residenztheater aus (in Stücken wie „James Brown trug Lockenwickler“) oder in Filmen wie „Sonnenplätze“. Aaron Arens’ Spielfilmdebüt wurde beim Filmfest mit dem Preis fürs beste Drehbuch ausgezeichnet, am 22. August kommt die Tragikomödie über einen verunglückten Familienurlaub bundesweit in die Kinos. Juliane Köhler spielt darin die ebenso energische wie resolute Mutter – und ist in dieser Rolle herrlich komisch.