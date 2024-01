Die Schauspielerin Juliane Köhler freut sich in der Woche von 8. bis 14. Januar auf ihre neue Fernsehserie, spannende Theaterstücke, Ausstellungen und Spaziergänge in der Natur.

Sie solle lieber Kindergärtnerin werden, sagte man ihr damals, als sie sich erfolglos an allen deutschen Schauspielschulen beworben hatte. Diesem Rat ist sie nicht gefolgt. Heute zählt Juliane Köhler zu den prominentesten deutschen Darstellerinnen, gerühmt für ihre sensible Kunst. Seit bald drei Jahrzehnten gehört sie zum Ensemble des Residenztheaters. Derzeit ist sie dort in vier Inszenierungen zu sehen, dreht Kino- und Fernsehfilme. Der neueste läuft ab 9. Januar als sechsteilige Serie in der ARD: In "Haus aus Glas" spielt Köhler die Mutter einer Unternehmerfamilie, die durch Erbstreitigkeiten zu zerbrechen droht.