Vorwurf des Besitzes von Kinderpornografie Gastdirigent des Tölzer Knabenchores in den USA verhaftet 5. September 2025, 16:44 Uhr | Lesezeit: 2 Min.

Julian Wachner dirigierte den Tölzer Knabenchor bei einem Bach-Kantaten-Projekt, hier bei einem Konzert in der Allerheiligen-Hofkirche im Juni 2025. (Foto: Stephan Rumpf)

Der Dirigent Julian Wachner ist in den USA verhaftet worden. Ihm wird der Besitz von Kinderpornografie vorgeworfen. Der 55-Jährige hatte zuletzt unter anderem mit dem Tölzer Knabenchor zusammengearbeitet. Dessen Geschäftsführerin sagt: „Wir waren äußerst schockiert.“

Von Paul Schäufele

