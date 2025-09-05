Der Tölzer Knabenchor und das Barockorchester Concerto München stellen die Zusammenarbeit mit ihrem Gastdirigenten Julian Wachner ein. Gegen ihn wird in den USA unter anderem wegen des Vorwurfs des Besitzes von Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs ermittelt. Das Indianapolis Metropolitan Police Department bestätigt Wachners Verhaftung in seinem Polizeibericht (INPD News) vom 26. August 2025. Wachner gilt bis zu einer gerichtlichen Entscheidung als unschuldig.
Der Dirigent Julian Wachner ist in den USA verhaftet worden. Ihm wird der Besitz von Kinderpornografie vorgeworfen. Der 55-Jährige hatte zuletzt unter anderem mit dem Tölzer Knabenchor zusammengearbeitet. Dessen Geschäftsführerin sagt: „Wir waren äußerst schockiert.“
Von Paul Schäufele
