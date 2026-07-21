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Chaostage am Bayerischen StaatsballettSolisten stellen sich hinter Ballettdirektor: „Er genießt unser vollstes Vertrauen“

Lesezeit: 1 Min.

Julian MacKay hat angekündigt, dass er rechtlich gegen den Rauswurf vorgehen wolle. Am Bayerischen Staatsballett tanzte der Amerikaner unter anderem die Hauptrolle in Angelin Preljoçajs Ballett „Le Parc“.
Julian MacKay hat angekündigt, dass er rechtlich gegen den Rauswurf vorgehen wolle. Am Bayerischen Staatsballett tanzte der Amerikaner unter anderem die Hauptrolle in Angelin Preljoçajs Ballett „Le Parc“. Nicholas MacKay

Nach der Empörung in den sozialen Medien über die Kündigung von Julian MacKay äußern sich nun weitere Erste Solisten. In einem Schreiben an den Kunstminister sichern sie Ballettdirektor Hilaire ihre „uneingeschränkte Unterstützung“ zu.

Von Dorion Weickmann

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Vergangenen Sonntag war die letzte Vorstellung des Bayerischen Staatsballetts vor der Sommerpause. Dass die Tänzer und Tänzerinnen frohgemut in den Urlaub fahren und problemlos abschalten können, ist eher unwahrscheinlich. Dafür ist in der Woche vor Ferienbeginn zu viel passiert: Der Erste Solist Julian MacKay wurde gekündigt, und zwar außerordentlich (SZ vom 16.7.). Über die Gründe war offiziell nichts zu erfahren. Die Bild-Zeitung kolportierte, der Tänzer habe ein heimliches Proben-Video von Ballettdirektor Laurent Hilaire gepostet. Auffindbar ist es nicht oder nicht mehr.

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Porträt des Ballettstars Julian MacKay
:„Meine besten Shows habe ich, wenn ich müde und übernächtigt bin“

Für den Traum vom Tanzen zog seine Familie aus den USA nach Russland, heute ist Julian MacKay weltweit gefeierter Tänzer – und gemeinsam mit seinem Bruder auch Unternehmer.

SZ PlusVon Dorion Weickmann

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