Nach der Empörung in den sozialen Medien über die Kündigung von Julian MacKay äußern sich nun weitere Erste Solisten. In einem Schreiben an den Kunstminister sichern sie Ballettdirektor Hilaire ihre „uneingeschränkte Unterstützung“ zu.

Vergangenen Sonntag war die letzte Vorstellung des Bayerischen Staatsballetts vor der Sommerpause. Dass die Tänzer und Tänzerinnen frohgemut in den Urlaub fahren und problemlos abschalten können, ist eher unwahrscheinlich. Dafür ist in der Woche vor Ferienbeginn zu viel passiert: Der Erste Solist Julian MacKay wurde gekündigt, und zwar außerordentlich (SZ vom 16.7.). Über die Gründe war offiziell nichts zu erfahren. Die Bild-Zeitung kolportierte, der Tänzer habe ein heimliches Proben-Video von Ballettdirektor Laurent Hilaire gepostet. Auffindbar ist es nicht oder nicht mehr.