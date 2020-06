Die meisten Alben, die in der Corona-Ära erscheinen, sind vorher entstanden. So auch das Debüt "Wheel of Life" des 32 Jahre alten Münchner Trompeters Julian Hesse - ein Rückkehrer nach Studium in Amsterdam, Bern und New York, der hier mit zwei eigenen Bands, beim Saxofonisten Matthieu Bordenave und in der Jazzrausch Bigband gut beschäftigt ist. Die Platte wurde bereits im Oktober 2018 aufgenommen, im Oberhachinger Kyberg-Studio von Jason Seizer, dem einstigen Mastermind von Pirouet, wo das Album wohl auch erschienen wäre, hätte das Label nicht die Produktion einstellen müssen. So ist Hesses famoses Duo mit dem aus Cham stammenden, in Basel lebenden Pianisten Stephan Plecher nun beim Label des traditionsreichen Villinger MPS-Studios herausgekommen. Als Hommage an den Infografik-Pionier Fritz Kahn und seine verwobenen Kreisläufe (was auch der Coverdesigner Konstantin Kern toll verarbeitet hat) schmiegen sich zwölf Miniaturen um den zehnminütigen Titeltrack - immer überraschend, virtuos und trotz des minimalistischen Duetts überraschend lyrisch

