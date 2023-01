Vom fünften Lebensjahr an wurde Julian Blumenthaler an der Geige unterrichtet. Klassisch, und so erfolgreich, dass der Nürnberger bei "Jugend musiziert" Bundessieger wurde. Zu dieser Zeit war er schon auf der Suche nach anderen, freieren Wegen und vom Jazz-Virus infiziert. Stilistisch ist er weit offener als die meisten, im Jazz ohnehin immer noch raren Kollegen: Schon während des Studiums in München und Klagenfurt war er mit dem Hip-Hop-Jazz-Kollektiv Ferge x Fisherman & The Lakesideboyz im gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs. Nun präsentiert "Jou-Lee", wie er gern genannt wird, in der Unterfahrt im Rahmen der "Unheard"-Reihe für junge Talente seine eigene funkig-soulige Fusion, mit seinem exzellenten Quartett mit Vitaly Burtsev an den Tasten, Felix Renner am Bass und Vincent Crusius am Schlagzeug.

Julian Blumenthaler Quartett, Mi., 18. Jan., 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstr. 42, Tel. 448 27 94