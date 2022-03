"Wir haben übrigens denselben Vater" - ein solcher Satz, von einer Fremden gesagt, stürzt jeden erst einmal in eine Krise. In Julia Schochs neuem Roman "Das Vorkommnis" (dtv) geht es um eine solch erschütternde Begegnung und um die Fragen, die sich daraus ergeben. Die Schriftstellerin aus Potsdam spürt in diesem autofiktionalen Buch Themen wie Familie, Liebe und Erinnerung nach und beschäftigt sich mit weiblichen Lebensläufen, wie der Untertitel "Biographie einer Frau" verrät. Als Autorin und Übersetzerin wurde Julia Schoch bereits mehrfach ausgezeichnet, sie wird in diesem Jahr außerdem mit einer Ehrengabe der Deutschen Schillerstiftung für ihr gesamtes schriftstellerisches Werk geehrt. Am Dienstag, 8. März, stellt sie ihr neues Werk im Literaturhaus München bei einer Lesung vor, die von SZ-Redakteurin Antje Weber moderiert wird.

Julia Schoch: "Das Vorkommnis", Lesung am Dienstag, 8. März, 20 Uhr, Literaturhaus München, Salvatorplatz 1, Saal- und Streamtickets unter literaturhaus-muenchen.de