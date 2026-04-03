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Theater#Me too unterm Kronleuchter

Lesezeit: 2 Min.

Ein Tanz mit Kronleuchtern in den Nebel der schönen Illusionen: Julia Riedler als Fräulein Else.
Ein Tanz mit Kronleuchtern in den Nebel der schönen Illusionen: Julia Riedler als Fräulein Else. Armin Smailovic

Das „Fräulein Else“-Solo feiert München-Premiere und bringt die Schauspielerin Julia Riedler und die Regisseurin Leonie Böhm an die Kammerspiele zurück.

Kritik von Sabine Leucht

Julia Riedler ist die ungekrönte Königin des Charmes und der Publikumsumgarnung. Besucher der Münchner Kammerspiele wissen das. Die 1990 in Salzburg geborene Schauspielerin war von 2015 bis 2020 Teil des Ensembles und lief sich in den frühen Inszenierungen von Leonie Böhm für „Fräulein Else“ warm. So wirkt es zumindest aus der Rückschau. „Yung Faust“, sogar die feministisch entfesselten „Räuberinnen“: Alles hochgelenkige Fingerübungen für das Solo, mit dem das Dreamteam Riedler-Böhm jetzt nach München zurückgekommen ist.

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