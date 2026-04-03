Julia Riedler ist die ungekrönte Königin des Charmes und der Publikumsumgarnung. Besucher der Münchner Kammerspiele wissen das. Die 1990 in Salzburg geborene Schauspielerin war von 2015 bis 2020 Teil des Ensembles und lief sich in den frühen Inszenierungen von Leonie Böhm für „Fräulein Else“ warm. So wirkt es zumindest aus der Rückschau. „Yung Faust“, sogar die feministisch entfesselten „Räuberinnen“: Alles hochgelenkige Fingerübungen für das Solo, mit dem das Dreamteam Riedler-Böhm jetzt nach München zurückgekommen ist.