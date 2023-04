"Ich habe mich in die Schauspielerei so reingeschlichen"

Von René Hofmann

Rätselhafter Charme? "Gefällt mir", sagt Julia Koschitz. Und vielleicht ist das gar keine Überraschung. Spannend zu bleiben, nicht durchschaubar, unergründlich: In ihrem Beruf ist das gut. Welche Schauspielerin freut sich schon, auf eine einzelne Rolle reduziert zu werden? Also weiter in der Zitate-Sammlung.