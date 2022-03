Von Ralf Dombrowski, München

Heinrich Köbberling lacht, wenn er spielt, manchmal für alle sichtbar, manchmal in sich hinein. Vielleicht ist er überhaupt das Geheimnis, warum die Musik des Julia Hülsmann Trios in sich so geschlossen wirkt, obwohl sie nach vielen Seiten ausschweift. Denn Köbberlings Schlagzeug ist ein opulent vernetztes Instrument, bestimmt von der Idee eines Pulses, dem man die Komplexität seiner Struktur nicht anmerkt. Viele Rhythmen sind ungerade oder so ungewöhnlich akzentuiert, dass sie bei weniger Akkuratesse, bei weniger fröhlicher Emphase zu zerfallen drohten. Überhaupt ist der Beat zwar Grundlage, aber nicht der Fokus der Musik, und so finden Köbberling, der Bassist Marc Muellbauer und die Pianistin des Trios Julia Hülsmann auf eine irrisierend sich ergänzende Weise zusammen, so dass es am Ende gleichgültig ist, vom wem der jeweilige kreative Impuls gerade ausgegangen ist.

Man merkt diese gestalterische Verwobenheit des seit rund zwei Jahrzehnten gemeinsam agierenden Klangorganismus' an vielen Stellen, an der Balance der Charaktere zum Beispiel, die dafür sorgt, dass das Trio als Einheit erscheint, bis hin zu den Kompositionen, die zwar von allen Beteiligten stammen, sich im Kern aber auffallend ähneln. Trotzdem treten die Persönlichkeiten nicht hinter das Konzept zurück. Sie haben allen Raum zur Entfaltung, wobei Muellbauer sich als Solist am weitesten in das Gefüge einpasst und seine Linien, seinen Sound als Nährmedium der kollektiven musikalischen Wirkung versteht.

Hülsmann wiederum spielt mit dem pianistischen Erbe, lässt Schönklang und harmonischen Kontrast, melodische Eleganz und Momente des Diffusen sich umarmen, und es ist egal, ob sie dafür Motive von Radiohead oder alte und neue Stücke aus dem gemeinsamen Repertoire einsetzt. Das Konzert im Doppelkegel der BMW-Welt ist damit ein rundum luzider und kammerjazzig souveräner Einstand für den Neustart des "BWM Welt Jazz Awards", der nach zwei Jahren pandemischer Pause unter dem Signum "Key Position" über eineinhalb Monate hinweg insgesamt sechs Bands nach München holt, um dann beim Finale am 9. Juli Sieger oder Siegerin der 13. Runde der Competition zu küren.

Es zeigt aber auch, dass es eigentlich kein Wettbewerb im klassischen Sinn eines zu bewertenden Leistungsnachweises mehr ist. Denn das Trio steht mit eigener Klangästhetik längst für sich, wie auch die drei Beteiligten als künstlerische Persönlichkeiten. Und es ist für Julia Hülsmann ein wichtiges, aber nicht das einzige herausfordernde Projekt. Am 8. April kommt sie noch einmal nach München, diesmal im Oktett in den Jazzclub Unterfahrt, mit anderen Partnerinnen und den Stimmen von Aline Frazão, Live Maria Roggen und Michael Schiefel als Kontrapunkt der Energie.