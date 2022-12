Von Jutta Czeguhn

Der Klimaprotest ist mittlerweile auch im Konzertsaal angekommen. Bei einem Abend der Gautinger Stargeigerin Julia Fischer in der Elbphilharmonie im November klebten sich zwei Aktivisten der "Letzten Generation" kurz vor Beginn am Dirigentenpult fest. Anders als das Hamburger Publikum reagierte die 39-jährige Solistin gelassen auf die Störung. Ein Gespräch mit der zweifachen Mutter über politischen Austausch im Kulturbetrieb, klimabewusstes Reisen im internationalen Klassik-Jet-Set, Bahnfahrten nach London und Warschau - und ein Konzert vor Wladimir Putin beim G8-Gipfel 2007.

SZ: Was ging Ihnen durch den Kopf, als die beiden jungen Leute in ihren orangefarbenen Warnwesten ans Podium traten? Eine Schrecksekunde?

Julia Fischer: Nein, überhaupt nicht, ich war weder nervös noch besorgt. Natürlich ist der erste Gedanke, was wollen die? Wollen die verhindern, dass wir spielen? Aber auch Dirigent Tugan Sokhiev hat gelassen reagiert, das Publikum gebeten, einfach zuzuhören. Ich habe mit den beiden kurz geredet, von meiner Seite hätten sie auch gerne fünf Minuten sagen können, was sie zu sagen haben und sich dann wieder in den Saal setzen und dem Konzert zuhören. Für mich und den Dirigenten war das keine dramatische Situation.

Das Publikum hat sehr heftig reagiert, es gab Buhrufe, "Raus!"-Geschrei. Als die Klimaaktivisten dann samt Geländer von der Bühne geführt werden, gab es Jubel und Szenenapplaus. Wie fanden Sie diese Reaktion?

Ich war extrem überrascht, wie heftig das Publikum reagierte.

Sie haben sehr deutlich öffentlich Verständnis für die Forderungen der Klimaaktivisten geäußert, Zitat: "Erstens gelingt es der Weltgemeinschaft offenkundig nicht, die größte Krise der Menschheit, die Klimakatastrophe, gemeinschaftlich anzugehen. Darüber muss gesprochen werden und nicht über junge Leute, Sekundenkleber und eine Stange am Dirigentenpult. Zweitens kann ein Konzertsaal durchaus ein Ort des politischen Austauschs sein." Gab es darauf Reaktionen?

Ja, natürlich. Das ist ja ein Thema, das die Menschen bewegt, und jeder hat dazu eine Meinung. Die Reaktionen waren sehr unterschiedlich, Unverständnis, Zuspruch, alles.

In den Social Media?

Das bekomme ich nicht mit, ich halte mich prinzipiell von Social Media komplett fern. Nur wenn es da etwas ganz Extremes gibt, informiert mich meine Agentur.

Detailansicht öffnen Im November klebten sich zwei Klimaaktivisten der "Letzten Generation" in der Elbphilharmonie am Dirigentenpult fest. (Foto: Markenfotografie Elbphilharmonie/dpa)

Man hat den Eindruck, auch in der Klassik-Welt ist durch Pandemie, Krieg, Klimakrise einiges in Bewegung gekommen. Sich auf die Position zurückzuziehen, Musik steht über allem und spricht für sich, lasst die böse Welt bitte draußen aus dem Konzertsaal, scheint nicht mehr zu funktionieren? Auch das Klassik-Jetset muss umdenken?

Keine Frage. Das Problem ist, wie wir uns als Menschheit in den vergangenen 20, 30 Jahren entwickelt haben. Ich erinnere mich noch gut daran, als die Münchner Philharmoniker Mitte der Neunzigerjahre für drei Wochen zu einer Tournee nach Japan flogen, war das eine Sensation in der Stadt. Heute fliegt jedes Orchester dreimal im Jahr überall hin, Japan, China, USA, das ist nichts Außergewöhnliches mehr.

Wie halten Sie es mit dem Fliegen?

Ich könnte theoretisch jeden Monat mit einem Orchester nach Asien fliegen und dort spielen. Was die Angebote angeht, könnte ich nur noch das machen. Doch das ist nicht zu vereinbaren mit klimaverantwortlichem Handeln.

Wenn nun aber ein künstlerisch spannendes Angebot aus Asien oder den USA kommt?

Man muss für sich einen Mittelweg finden, es gibt ja nicht nur Schwarz oder Weiß. Ich fliege nicht mehr als einmal im Jahr nach Amerika, das ist das absolute Maximum, wenn es geht sogar nur einmal in zwei Jahren. Ich war seit 2019 nicht mehr in den USA, im Februar fliege ich für eine Woche zu Konzerten nach Chicago und Kansas City.

Sie haben zwei kleine Kinder, ist auch das ein Grund, dass Sie weite Reisen scheuen?

Nein. Den Kindern ist egal, ob ich eine Woche in Tokio oder London bin. Weg ist weg. Ich hab' mich aus Klimaschutzgründen dazu entschlossen.

Wie reisen Sie, samt Ihrer wertvollen Guadagnini-Geige, wenn Konzert-Tourneen in Europa anstehen?

Vor ein paar Jahren hatte ich eine Tournee mit der Academy of St Martin in the Fields, die wild durch Europa ging, da mussten wir viel mit dem Flugzeug hin und herfliegen. Berlin-Liechtenstein zum Beispiel, das geht halt nicht mit dem Zug. Man kann nicht jeden Tag acht Stunden im Zug sitzen und am Abend spielen. Also hab' ich denen gesagt, dass sie bitte die nächste Tournee klimaneutral planen sollen. Die war jetzt im Mai, und wir sind nur zum ersten Startort unserer zehn Konzerte geflogen. Und zuletzt bei meiner Tournee mit der Dresdner Staatskapelle bin ich nicht ein einziges Mal geflogen. Das war meine bewusste Entscheidung. Das lässt sich alles organisieren.

Wenn die Deutsche Bahn mitspielt ...

(Seufzt) Man sollte immer zwei Züge früher fahren, bei den Verspätungen. Man kann ja nicht beim Veranstalter anrufen und sagen, bitte lassen Sie das Konzert zwei Stunden später beginnen. Ein Desaster sind auch die Verbindungen: Beispielsweise Luxemburg-München, da gibt es keine direkte Zugverbindung, Direktflüge sehr wohl. Also hab' ich mich von dort nach Saarbrücken mit dem Auto bringen lassen und bin dann mit dem Zug nach Hause gefahren. Man muss kreativ sein. Ich war dieses Jahr auch schon mit dem Zug in London, und gerade bin ich dabei herauszufinden, wie ich mit dem Zug von München nach Warschau komme.

Durch den Channel?

Ja, das ist gar nicht so lang, wie man denkt, zehn Stunden. Und man kommt direkt in der Londoner City an. Ich denke, wäre in Deutschland die Bahn schneller und verlässlicher, viel mehr Menschen würden vom Flieger auf den Zug umsteigen.

Neben der Klimakrise bewegt der Krieg in der Ukraine die Menschen. Auch in der Klassik-Szene gab und gibt es heftige Diskussionen um Künstler mit Putin-Nähe und solche, die zum Krieg schweigen. Was denken Sie, sollen sie gezwungen werden, Stellung zu beziehen?

Da muss man differenzieren. Ein Künstler kann nicht sagen, ich nutze die Kontakte zur Politik so lange für meine Karriere, wie es opportun ist, und wenn dies nicht mehr der Fall ist, habe ich keine Meinung. Das geht nicht. Auf der anderen Seite: Ich habe das Glück, aus einem demokratischen Land zu kommen. Ich glaube, für einen Künstler aus Deutschland ist es sehr schwer zu beurteilen, wie das ist für einen russischen Kollegen, der Familie in Russland hat.

Beim G8-Gipfel 2007 in Heiligendamm haben Sie auch vor Putin gespielt, weitere Gäste dieses exklusiven Konzerts waren neben Angela Merkel auch beispielsweise Nicolas Sarkozy oder George W. Bush. Der Gipfel gilt noch heute wegen unverhältnismäßiger Gewaltanwendung der Ordnungskräfte gegen Demonstranten als umstritten. Würden Sie noch einmal für die Mächtigen der Welt spielen?

Selbstverständlich würde ich das heute differenzierter und kritischer sehen, als ich das mit 23 getan habe. Dennoch muss ich sagen: Ich habe damals als Vertreterin Deutschlands gespielt. Angela Merkel hat mich persönlich angerufen, es ging ihr darum, deutsche Kultur dort zu präsentieren. Und das ist das, was ich auch getan habe. Aber ganz klar, würde ich heute gefragt und würde Putin im Saal sitzen, würde ich nicht spielen.