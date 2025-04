Julia Fischer sei Weltgeigerin, auf einem Höhepunkt ihres Könnens, ihrer Souveränität und ihrer künstlerischen Aussagebereitschaft, die auch oft Gehörtes neu beleuchte, schrieb kürzlich ein SZ-Kritiker begeistert über ihr Münchner Konzert mit dem Royal Philharmonic Orchestra im Februar 2025. Seit mehr als zwei Jahrzehnten gehört die in Gauting in der Nähe des Starnberger Sees geborene Trägerin des Bundesverdienstkreuzes zur Geigenelite. Neben Konzerten auf den großen Bühnen der Welt liegt ihr auch der Nachwuchs am Herzen. So gründete sie etwa vor sechs Jahren die „Kindersinfoniker“, ein Orchester für Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren, das sie auch leitet, gibt regelmäßig Meisterkurse und unterrichtet an der Musikhochschule in München. Von ihrem musikalischen Können und ihrem Facettenreichtum kann man sich nun auch wieder in München überzeugen: Gemeinsam mit dem Cellisten Daniel Müller-Schott, mit dem sie seit vielen Jahren gemeinsame Konzerte spielt, kommt Fischer am Mittwoch, 30. April, um 20 Uhr ins Prinzregententheater mit Werken von Bach, Kodaly und Ravel.