Eine grandiose Kombination: Warum Geigerin Julia Fischer und Cellist Daniel Müller-Schott im Prinzregententheater so begeistern.

Kritik von Harald Eggebrecht

Wer ein so bis in die Klangfarben-Valeurs und Rhythmusnuancen ausgearbeitetes, virtuos brillantes und musikalisch souveränes Spiel von Violine und Violoncello erlebt, wie es die Münchner Stars Julia Fischer und Daniel Müller-Schott im Prinzregententheater bei den beiden Duos von Zoltan Kodály und Maurice Ravel boten, muss sich fragen, wieso es keine Fülle an Stücken für diese grandiose Kombination gibt.