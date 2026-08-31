Musik kann verbinden. Das erfährt Julia Birk nahezu jeden Montag auf der Open Stage des Münchner Lost Weekend. Dort ist sie Teil einer unterstützenden Community – viele Stammgäste kennen sich, Julia gehört fest dazu. „Das ist wirklich wie eine Familie“, sagt sie und lächelt. „Da ist immer jemand da, wenn man was braucht.“ Wie vergangenen Winter, als Julia drei Tage nach einer Trennung während ihres Auftritts bei einem besonders emotionalen Song in Tränen ausbrach. Sofort sprangen drei Menschen zu ihr auf die Bühne und umarmten sie. Danach sangen alle gemeinsam „Valerie“ von Amy Winehouse, tanzten und motivierten einander. „Das war richtig, richtig toll“, sagt Julia. In ihrer Stimme liegt Dankbarkeit.

Dieses Gefühl einer „Community“, das die Lost-Weekend-Familie ihr gibt, erfüllt ein Bedürfnis, das Julia wie momentan viele junge Menschen verspürt: den Wunsch nach Verbundenheit. „Es ist so wichtig, dass wir in der heutigen Welt immer noch zusammenhalten und miteinander ins Gespräch gehen“, sagt Julia. Ob durch eine kurze Unterhaltung beim Warten in der Bäckerschlange oder eben durch Räume wie das Lost Weekend. Und da kommt Julias Musik ins Spiel.

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Julia ist ein lebensfroher Mensch. Sie bezeichnet sich als „die Freundin, die immer am Tanzen ist“. Wenn Julia lächelt, lachen ihre Augen mit. Die Lebensfreude hört man ihren Songs an – obwohl sie nicht immer einfache Themen behandeln. Es geht um all das, was man oft schmerzhaft lernen muss, in den frühen Zwanzigern. Auch Julias positiver Blick aufs Leben, die Motivation nach vorn statt nach hinten zu schauen, musste sie sich bewusst erarbeiten. Aber etwas Positives hat schon immer in ihr gesteckt, sagt sie. Was auch immer es ist: Es sprudelt aus ihrer Musik hervor.

Das zeigt sich zum Beispiel in ihrer neuesten Single „Step by Step“. Groovige Beats, Bläser, mehrstimmige Harmonien und sogar eine kleine Choreografie begleiten ihre Darstellung der Lebensweisheiten einer 21-Jährigen.

Julia nimmt sich nicht zu ernst, probiert sich musikalisch wie inhaltlich in unterschiedlichen Stilen aus. Ihren Sound beschreibt sie als „Mischmasch aus Pop, Soul, Jazz und R’n’B“. Soulikonen Aretha Franklin und Amy Winehouse inspirieren sie ebenso wie Singer-Songwriterin Olivia Rodrigo oder die Beatles, an die ihr Vater sie als Kind herangeführt hat. „Step by Step“ bewegt sich in der soulig-poppigen Ecke ihrer Einflüsse.

„Mein Jahr hat ziemlich wild angefangen“, erklärt Julia die Inspiration für „Step by Step“. Die Sängerin trennte sich das erste Mal von einer Person, sie musste viele Entscheidungen treffen und sich in neuen Situationen behaupten. In unzähligen Gesprächen mit Freunden merkte sie dabei, dass eigentlich alle ähnliche Unsicherheiten und Sorgen haben. „Irgendwie sitzen wir alle im selben Boot“, sagt Julia. „Da kam mir der Gedanke: Wenn wir alle zusammen drinsitzen, können wir auch alle zusammenhalten.“

Deshalb teilt sich der Song in drei Parts auf: Im ersten Refrain singt Julia „Step by Step I’ll grow“. Schritt für Schritt wird sie wachsen. Im zweiten Refrain hat sich das „I“ zu einem „you“ gewandelt, bis es beim dritten Mal heißt: „Step by Step we’ll grow“ – wir schaffen das alle zusammen. Wieder geht es darum, die Antwort auf die Einsamkeit und Überforderung der frühen Zwanziger gemeinsam zu finden.

Neben der Musik begleitet sie seit ihrer Kindheit eine zweite Leidenschaft: das Schauspiel. In der dritten Klasse setzte Julia ein Schulmusical in Gang – eine Adaption der „Bibi & Tina“-Reihe. Sie trat in der Hauptrolle der Bibi auf und übernahm kurzerhand auch noch die Regie.

Auf Familienfeiern war es damals ein häufiger Anblick, die zehnjährige Julia Lieder ihres Gesangsidols Christina Aguilera performen zu sehen – in flauschiger Weste, den High Heels ihrer Mutter und mit Lippenstift. „Da habe ich mich gefühlt wie ein kleiner Star“, sagt Julia und grinst. Vor Kurzem hat sie ihre Schauspiel-Ausbildung an der Münchner Filmakademie abgeschlossen.

Ob als Schauspielerin oder als Musikerin: Auf der Bühne kann Julia „einfach loslassen“. Die Bühne ist für sie ein „Zufluchtsort“, wenn im Kopf oder in der Welt gerade zu viel los ist. Vor allem aber ist sie ein Ort, an dem man sich mit anderen verbinden kann. Publikum bedeutet für Julia mehr als Aufmerksamkeit: Die Menschen tanzen mit ihr, singen mit ihr, fühlen mit ihr.

Eines Tages möchte sie selbst eine solche Community schaffen, wie sie sie im Lost Weekend gefunden hat. Eigene Konzerte spielen, die für andere Menschen ein „Safe Space“ sein können. „Dass irgendwann da steht: Julia Birk geht auf Tour“. Sie lacht. „Das wäre schon toll“, sagt sie. Aber all das hat Zeit. Sie stresst sich nicht. „Es kommt, wie es kommen muss“, sagt sie und lehnt sich zurück.

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