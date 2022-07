Lebensgefühl in Neuperlach: Unter dem Titel "East Side Stories" ist unter anderem eine Performance von Schülern des Heinrich-Heine-Gymnasiums an den Kammerspielen zu sehen.

Die Jugendarbeit der Kammerspiele und des Residenztheaters nimmt in Aufführungen ihrer Jugendgruppen an diesem Wochenende Gestalt an.

Von Magdalena Zumbusch

Wie viele Jugendliche erreicht ein Theater in der Münchner Maximilianstraße schon? Kommen auch die, denen die Bühne noch gar kein Begriff ist? Oder vor allem die, die von den Eltern dazu ermuntert werden? Elke Bauer, die Theatervermittlerin der Kammerspiele, setzt sich mit diesen grundsätzlichen Fragen auseinander. Um mehr Jugendliche zu erreichen, starteten die Kammerspiele ein ehrgeiziges Projekt: Vier Schulen in Neuperlach stellten in diesem Juli jeweils zwei ihrer Schulklassen für zwei Wochen frei, um zusammen mit den Jugendbeauftragten der Kammerspiele jeweils eine kurze Performance zu erarbeiten. Und so zeigen acht Schulklassen nun am 23. und 24. Juli, was Neuperlach für sie bedeutet: Wofür steht das Viertel für sie? Was ist ihnen besonders wichtig?

Zwei Klassen des Heinrich-Heine-Gymnasiums werden auf der Bühne des Schauspielhauses dem Publikum ihr Neuperlach durch ihre Tanzperformances "Borderline" und "East Side Ways" näherbringen. Die Mittelschule am Gerhart-Hauptmann-Ring befasst sich in ihrer Performance "Büro der Probleme" mit Dingen, die besser laufen könnten in Neuperlach. Eine Klasse der Wilhelm-Röntgen-Realschule konfrontiert die Bewohner "New Pearls" mit Schwierigkeiten, die sie gemeinsam bewältigen müssen. Die zweite Klasse der Realschule konzentriert sich in ihrem Beitrag "#Liveclip NP" auf das Lebensgefühl in Neuperlach. Und die Schüler der neu gebauten Internationalen Montessori-Schule schließlich träumen in ihrem Beitrag "HochZeit" von der Zukunft - ihrer eigenen, der Zukunft ihrer neuen Schule und ihres Viertels.

Im Marstall geht es bis zum Mars

Parallel zu den Aufführungen in den Kammerspielen holt auch das Residenztheater jugendliche Laien an diesem Wochenende auf die Bühne. Die zwei "Basic"-Gruppen zeigen, was sie regelmäßig geprobt haben. Sie treffen sich ganz klassisch zur Theater-Jugendarbeit. Ihre Aufführungen stehen nun unter dem Motto "Von der Erde bis zum Mars". Die erste Gruppe unter der Leitung des Ensemblemitglieds Patrick Bimazubute und der Regieassistentin Sara Dec zeigt eine Reihe selbst geschriebener Szenen, die von den Gefühlen und Gedanken der sieben Darsteller (zwischen 19 und 23 Jahren) zu Liebesproblemen und anderen Themen aus dem eigenen Leben handeln. Neben dem Innenleben der Darsteller sind auch aktuelle politische Fragen in die Szenen eingeflossen. Die zweite Gruppe befasst sich in einer sogenannten Regnose - einem Rückblick aus einer imaginierten Zukunft, hier auf dem Mars - mit den Problemen der unbewohnbar gewordenen Erde. Vier mögliche Ursachen für die Unbewohnbarkeit der Erde stehen im Raum: die Wahrheitskrise, die Seuchenkrise, Kriege und die Klimakrise. Dabei wird das Stück "Die letzten Tage der Menschheit" von Karl Kraus von den zehn Darstellern zwischen 15 und 25 Jahren frei interpretiert.

East Side Stories, Kammerspiele, Maximilianstr. 26-28; Sa., 23. Juli, 18 - 20 Uhr, So. 24. Juli, 16 - 18 Uhr; Theater von der Erde bis zum Mars, Marstall, Marstallplatz 4; Sa., 23. Juli, 19 Uhr, So., 24. Juli, 18 Uhr