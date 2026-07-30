Welche ist die größte Liebesgeschichte aller Zeiten? Emerald Fennell warb mit dem Claim „the greatest love story of all time“ für ihre Verfilmung von Wuthering Heights. Emily Brontes Roman gehört zweifellos in diesen Kanon. Aber da ist ja noch das ewige Original: Romeo und Julia. Unglückliche Liebe, Sippenfehde, Tod. Doch wie schaut eine junge Generation zwischen neuen Beziehungskonzepten und Selbstoptimierung auf die Liebe?