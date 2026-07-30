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Jugendtheater im HofspielhausSelbsterkenntnis mit Romeo und Julia

Lesezeit: 1 Min.

Selbstoptimierung oder Selbstentfaltung: Die jungen Schauspieler lassen sich von Shakespeares „Romeo und Julia“ inspirieren.
Selbstoptimierung oder Selbstentfaltung: Die jungen Schauspieler lassen sich von Shakespeares „Romeo und Julia“ inspirieren. Veronika Eckbauer

Der Jugendclub des Hofspielhauses macht aus einem Shakespeare-Klassiker eine heitere Suche nach der Liebe.

Kritik von Merle Zils

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Welche ist die größte Liebesgeschichte aller Zeiten? Emerald Fennell warb mit dem Claim „the greatest love story of all time“ für ihre Verfilmung von Wuthering Heights. Emily Brontes Roman gehört zweifellos in diesen Kanon. Aber da ist ja noch das ewige Original: Romeo und Julia. Unglückliche Liebe, Sippenfehde, Tod. Doch wie schaut eine junge Generation zwischen neuen Beziehungskonzepten und Selbstoptimierung auf die Liebe?

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