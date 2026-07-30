Welche ist die größte Liebesgeschichte aller Zeiten? Emerald Fennell warb mit dem Claim „the greatest love story of all time“ für ihre Verfilmung von Wuthering Heights. Emily Brontes Roman gehört zweifellos in diesen Kanon. Aber da ist ja noch das ewige Original: Romeo und Julia. Unglückliche Liebe, Sippenfehde, Tod. Doch wie schaut eine junge Generation zwischen neuen Beziehungskonzepten und Selbstoptimierung auf die Liebe?
Jugendtheater im HofspielhausSelbsterkenntnis mit Romeo und Julia
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Der Jugendclub des Hofspielhauses macht aus einem Shakespeare-Klassiker eine heitere Suche nach der Liebe.
Kritik von Merle Zils
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