Man darf es wohl als wenig wahrscheinlich bezeichnen, dass allen Beteiligten zufällig zur gleichen Zeit der Treibstoff ausgegangen war. Vielmehr hat sich die Allguth-Tankstelle an der Chiemgaustraße in Zeiten, in denen Bars geschlossen bleiben, offenbar zu einem beliebten Treffpunkt für überwiegend junge Männer mit einem Herz für Autos entwickelt. Als eine Polizeistreife sie in der Nacht auf Donnerstag an die Abstandsregeln erinnern wollte, zeigten sich die Anwesenden wenig einsichtig, wie es der Polizeibericht vom Donnerstag formuliert. Darauf riefen die Polizisten Verstärkung, nahmen die Personalien auf und erstatteten gegen mehr als 30 Personen Anzeige wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.