Die Polizei hat am Sonntagabend in Laim einen 17 Jahre alten, bereits als Intensivtäter bekannten Münchner festgenommen, nachdem dieser versucht hatte, mit einem ebenfalls schon polizeibekannten 15-Jährigen zwei ältere Jugendliche auszurauben. Diese beiden, ein 19- und ein 17-Jähriger, hatten in der Fürstenrieder Straße an einer Bushaltestelle gewartet, als die beiden Täter aus einer größeren Gruppe heraustraten und unter Androhung von Schlägen Geld forderten. Dem 19-Jährigen gelang es, seinen Vater anzurufen, der wiederum die Polizei verständigte. Ohne Beute begaben sich die Täter zunächst zurück in den Schutz ihrer Gruppe. Aus der wurden sie freilich nach dem Eintreffen von insgesamt neun Streifenwagen herausgeholt. Gegen beide wird nun wegen versuchter räuberischer Erpressung ermittelt.