Was Jugendliche in München umtreibt

Judith Greil leitet den Kreisjugendring München-Stadt. Im Sommer hört sie auf. Was sie von jungen Menschen gelernt hat, was sie sich von der Politik wünscht und warum sie Friedrich Merz gerne Nachhilfe in Demokratie erteilen würde.

Interview von Martina Scherf

Ein Altbau im Bahnhofsviertel, ganz oben hat Judith Greil ein kleines Büro. Seit zehn Jahren ist die 35-Jährige ehrenamtlich beim Kreisjugendring München-Stadt (KJR) tätig, die letzten sechs Jahre als Vorsitzende. Der KJR ist seit seiner Gründung 1945 eine Arbeitsgemeinschaft von mittlerweile 70 Jugendverbänden in München. Hier sind Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zwischen sechs und 27 Jahren organisiert, die den verschiedensten Nationalitäten, Konfessionen und gesellschaftlichen Gruppen angehören. Der KJR ist ihr Sprachrohr zur Politik, unterstützt sie bei ihrer Arbeit und unterhält 50 städtische Freizeiteinrichtungen und zehn Kindertagesstätten. Ein sehr buntes Volk also, das der Vorstand zusammenhalten muss. Auch in ihrem Brotberuf ist Greil in der Jugendarbeit tätig, als Bildungsreferentin beim Deutschen Alpenverein. Sie hat Theaterwissenschaften und Geschichte studiert, einen Master in Sozialmanagement und ist verheiratet. Im Sommer wird sie ihr Amt satzungsgemäß abgeben. Es fällt ihr nicht leicht.