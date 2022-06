Das Jugendkonzert der Philharmoniker in der Isarphilharmonie überzeugt in vielerlei Hinsicht.

Von Andreas Pernpeintner, München

In gleich mehrfacher Hinsicht ist dieses Jugendkonzert der Philharmoniker in der Isarphilharmonie ein wunderbares Lehrstück. In Interpretation gewiss. Aber auch in Musik-Organisation: Nach gemeinsamer Probe am Dienstag wurde Dirigent Lorenzo Viotti krank. Das Management ließ die Drähte glühen und fand in Paris Lukka-Pekka Saraste, der bereit war, das Programm binnen eines Tages zu übernehmen. Ein Kurier brachte aus Zürich Sarastes Partituren mit seinen persönlichen Dirigier-Eintragungen nach München - so blitzt sogar Musikphilologie auf. Und auch ein Lehrstück in Musikmoderation wird mal wieder geboten: Malte Arkona ist mit seinem Mikrofon überall. In den Reihen des Orchesters, im Publikum. Er erklärt (wie funktioniert ein Fünfachteltakt), interviewt, pariert Antworten und Kommentare. Ein Genuss für alle, die Schlagfertigkeit mögen.

Wenn man so eingestimmt um die Taktart von Rachmaninows Tondichtung "Die Toteninsel" weiß, von ihrer Inspiration (Arnold Böcklins Gemälde), von ihrer durchkomponierten Dreiteiligkeit und von der Bedeutung, die hier dem Dies-irae-Motiv zukommt, kann man dem in der plastischen Darbietung gut folgen. Bevor endlich das Blech prägnant ins Geschehen eingreift und der Tod heranschleicht, um das Werk am Genick zu packen, bleibt die Expressivität aber etwas verhalten. Anders bei Debussys "Prélude à L'Après-midi d'un Faune": herrlich, wie hier die subtile, lichte Instrumentation zur Wirkung kommt.

Vorbei ist's mit der Subtilität dann bei Skrjabins "Le Poème de l'Extase". Die Schlagwerksektion ist nun voll besetzt, die Komposition innerhalb ihres steten Flusses unfassbar aufgewühlt. Die Ekstase, sie kommt schon bald in multiplen Schüben, ebbt zwischendurch allenfalls geringfügig ab, dauert fort und fort, um am Ende bis hin zum Einsatz einer Orgel ins fast Groteske übersteigert zu werden. Eine Entfesselung, die auch Saraste und das Orchester sichtlich genießen.