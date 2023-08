Von Stephan Handel

Das Thema Jugendgewalt beschäftigt die Behörden - auf vielen Ebenen. So sollen die beiden Jugendlichen, die wegen der Misshandlung zweier Mädchen im Juni derzeit in Untersuchungshaft sitzen, eventuell in ein Programm für jugendliche Intensivtäter aufgenommen werden. Die Münchner Polizei prüft, ob die beiden für das Programm "ProPER" (Personenorientierte Ermittlungen und Recherchen) in Betracht kommen.