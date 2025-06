Ein 21-jähriger Kfz-Lackierer ist wegen schwerer Vergewaltigung, Körperverletzung und Freiheitsberaubung vor der 1. Jugendkammer am Landgericht München I zu drei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Bei dem Opfer handelt es sich um die ehemalige Freundin des Mannes. Der 21-Jährige hat die Tat in dem Prozess, der Mitte Mai begonnen hatte, bis zuletzt bestritten. In seinem letzten Wort vor der Urteilsverkündung am Mittwoch sagte der Kfz-Lackierer: „Ich denke, ich verdiene es, freigesprochen zu werden.“